Grupo faz mobilização pelo fim da violência contra as mulheres

A Prefeitura de Suzano promoveu na tarde desta quinta-feira (6) um trabalho de conscientização pelo fim da violência contra a mulher. A mobilização ocorreu na Praça João Pessoa, na região central, e envolveu cerca de 2 mil pessoas. A iniciativa faz parte da campanha “16 Dias de Ativismo”, promovida em todo o País, e integra os trabalhos do projeto Laço Branco.

Encabeçada pelo Serviço de Ação Social e Projetos Especiais (Saspe), a ação contou com a participação das Secretarias Municipais de Saúde, de Assistência e Desenvolvimento Social e de Segurança Cidadã, bem como da Ouvidoria Geral do Município. A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) – Subseção Suzano, o Fórum de Gênero e Masculinidade do Alto Tietê e o projeto “Together We Can”, promovido em conjunto com a embaixada dos Estados Unidos no Brasil, também apoiaram a causa.

De acordo com a diretora de Projetos Especiais do Saspe, a advogada Sandra Lopes Nogueira, a campanha tem como meta mobilizar, sensibilizar e envolver as pessoas no engajamento pelo fim da violência contra a mulher. O trabalho teve origem em Suzano a partir da Lei Municipal 5.115/2017, que estabelece o dia 6 de dezembro como Dia de Mobilização Pelo Fim da Violência Contra as Mulheres.

Quem passou pela Praça João Pessoa, entre 15 horas e 17h30, encontrou um estande com os voluntários. No local, os organizadores entregavam panfletos e realizavam discursos chamando a atenção para o problema da violência contra a mulher no Brasil, na região do Alto Tietê e no município.

Entre os temas abordados, estavam questões ligadas ao machismo; a necessidade de envolvimento da comunidade no combate ao feminicídio; ao trabalho de recuperação, de ressocialização e de conscientização de homens agressores; os tipos de violência praticados na sociedade contemporânea; entre outros.

De acordo com Sandra, o trabalho de conscientização junto à população está em constante crescimento e contará com novas ações a partir do ano que vem. “A prefeitura pretende implantar em 2019 um projeto para reeducar e conscientizar os agressores de mulheres, como parte de seu processo de recuperação. Ainda estamos elaborando os estudos, mas nossa intenção é de colocar esse trabalho em prática já no primeiro semestre do próximo ano”, afirmou.

A campanha “16 Dias de Ativismo” teve início em 1991, quando cidadãs, reunidas pelo Centro de Liderança Global de Mulheres (CWGL), iniciaram uma campanha com o objetivo de debater e denunciar as formas de violência contra as mulheres no mundo.

Além da Campanha do Laço Branco, a cidade de Suzano conta com a Delegacia da Mulher (4748-8040), Sala Rosa da Comissão da Mulher Advogada (4738-7573), Patrulha Maria da Penha da Guarda Civil Municipal (4745-2150), Conselho Municipal dos Direitos das Mulheres (4742-7100), Rede de Atenção à Pessoa em Situação de Violência Doméstica e/ou Sexual (4745-2092), Saspe/Promotoras Legais Populares (4743-1600), Casa de Acolhimento, Disque Denúncia (180), Homens Pelo Fim da Violência Contra a Mulher (4759-2284) e o Centro de Referência Especializado de Assistência Social, o Creas (4743-2588).