Grupo gospel e ex-BBB contam detalhes de clipe baseado na tragédia da Raul Brasil

O grupo de música gospel 'Vocal Livre' lançou o videoclipe da canção 'A Começar Em Mim', que conta a história de Samuel Melquíades, um menino de apenas 16 anos que perdeu a vida ao tentar proteger outros alunos durante atentado na Escola Estadual Raul Brasil.



A tragédia ocorreu no dia 13 de março de 2019. Dois adolescentes entraram no colégio e abriram fogo contra estudantes, professores e funcionários. Dez pessoas morreram neste dia, incluindo os dois atiradores.



A ex-BBB e influenciadora digital Rafa Kalimann atuou na produção e interpretou a mãe de Samuel, que sofreu com a perda repentina do filho.



A influenciadora gravou o vídeo antes de entrar para a 20ª edição do Big Brother Brasil.



A música é uma versão rearranjada de um hit já lançado pelo grupo no álbum "Por Toda Terra".



Rafa Kalimann tem uma ligação forte com essa música, tanto que ela tatuou uma frase da canção em seu corpo.



Além disso, ela cantou a música várias vezes dentro da casa mais vigiada do Brasil.



O clipe, além de mostrar uma releitura mais sensível da canção, narra um pouco da história do massacre de Suzano, crime ocorrido em março de 2019 que comoveu todo o País.



Para Pedro Valença, autor, a música se tornou muito especial desde o dia em que ela nasceu e é gratificante demais ver que ela está se tornando especial para tantas outras pessoas também. A vice-campeã do 'BBB 20' compartilhou cenas do videoclipe com seus 15 milhões de seguidores do Instagram.



"Emocionada com o resultado. Esse trabalho é mais do que o clipe de uma música incrivelmente especial pra mim. Samuel morreu no atentado de Suzano e nos deixou uma lição linda. Respeitei muito fazer esse papel pensando em cada mãe que viveu essa dor, e principalmente, representando a mãe dele que nos permitiu", escreveu Rafa.



SOBRE O VOCAL LIVRE



O grupo nasceu em 2010, em um internato no interior de São Paulo, quando um grupo de amigos que estudavam juntos se reuniu para cantar. Seu líder e regente, Pedro Valença, é formado em música pelo Unasp-EC mas o grupo reúne pessoas de diferentes formações profissionais. Em 2012 o Vocal Livre lançou seu primeiro álbum, "Bela História" e em 2017 saiu o segundo álbum, "Por Toda Terra". Ao longo de sua trajetória, o grupo lançou também vários singles, incluindo o mais recente, "Só o Começo".