Grupo norte-americano vistoria projeto educacional para crianças com deficiência

O prefeito Rodrigo Ashiuchi e o secretário municipal de Educação, Leandro Bassini, receberam a equipe diretora da instituição de ensino “Perkins School for the Blind” na segunda-feira (21/08) para apresentá-los ao trabalho de ensino feito na cidade. Com foco em alunos com deficiência visual, deficiência múltipla e surdocegueira, o grupo norte-americano atua em escala global e, em Suzano, confere trabalhos de capacitação em três escolas desde o mês de abril.

Na oportunidade, os suzanenses receberam a diretora de programas da Perkins na América Latina e no Caribe, Gloria Rodriguez-Gil, a gerente de programas da entidade na América Latina, Maisa Ferreira Owens, e a coordenadora da região Sudeste da Perkins no Brasil, Shirley Rodrigues Maia. Além destes, a gestora estratégica da pasta, Renata Priscila, e a assistente técnica da Educação Especial, Clara Regina Abdalla, também acompanharam o processo de avaliação dos primeiros resultados da iniciativa.

Tendo como pano de fundo as visitas realizadas às instituições de ensino que contam com professores capacitados pela organização, as partes discutiram o andamento do projeto na cidade e debateram sobre os resultados obtidos nas escolas municipais Victor Salviano, localizada no bairro Cidade Miguel Badra; Augustinha Raphaela Maida Molteni, no Jardim Natal; e na Abrão Salomão Domingues, situada no Tabamarajoara. Somadas, estas escolas têm 1,2 mil alunos no ensino fundamental, sendo que, destes, em torno de cem apresentam algum tipo de deficiência que afete a visão.

Para Gloria, um projeto educacional deste porte depende do apoio do poder público, algo possível em Suzano. “As lideranças políticas se fazem cruciais para que tenhamos uma abertura ideal com professores, funcionários e alunos”, pontuou.

Bassini explica que a parceria se estenderá até 2025 com um trabalho que integra todas as partes do mundo.

“Por meio deste projeto, temos a chance de ampliar os horizontes dos alunos e dos educadores ao promover um intercâmbio de informações e pessoas, pois alguns dos nossos profissionais já tiveram a oportunidade de aprender métodos e sistemas de trabalho com professores de outros países, algo que potencializa a oferta do ensino na cidade”, comentou.

O prefeito agradeceu a equipe diretora por escolher Suzano como um dos polos do projeto, destacando a importância do trabalho conjunto para garantir melhorias no setor. “Um dos pontos que define nossa atuação em Suzano é a busca pela excelência e a construção de parcerias sólidas em prol da população”, afirmou Ashiuchi.