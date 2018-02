Manifestação Grupo promete protestar, às 17h30, na Câmara de Suzano contra o reajuste do IPTU Protesto vai cobrar redução maior do índice de reajuste do imposto na cidade

Por De Suzano 07 FEV 2018 - 15h10

Câmara deve receber manifestantes hoje em protesto Foto: Sabrina Silva/DS Um grupo de manifestantes promete ir logo mais à Câmara protestar contra o reajuste médio de 21% do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) de Suzano. A concentração deve ocorrer às 17h30, meia hora antes da sessão. O grupo quer redução maior do reajuste do imposto e se espelha em protestos realizados em Mogi das Cruzes esta semana. Na cidade vizinha, manifestantes foram para a frente da Câmara pedir a redução do índice de reajuste. Em Mogi, o índice inicial era 60%. Após manifestação popular caiu para 10%. Em Mogi, o protesto desta semana começou na frente da Câmara, chegando a bloquear a Avenida Narciso Yague Guimarães nos dois sentidos, e também do lado de dentro do Legislativo. Os manifestantes seguiram para a Prefeitura. A Tropa de Choque foi chamada e houve muita confusão.

