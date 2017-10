Grupo Técnico do Plano Diretor se reúne; projeto entra na fase final

A Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Habitação, promoveu na manhã de ontem mais uma reunião ordinária de trabalho do Grupo Técnico de Apoio (GTA), que está elaborando o Plano Diretor 2018-2027. O encontro, realizado no Centro Unificado de Serviços - Centrus (rua Paulo Portela, 210 - centro), tratou da revisão da minuta do projeto de lei que será encaminhado ainda neste mês de outubro à Câmara de Vereadores (rua dos Três Poderes, 65 - centro).

Na oportunidade, foram convidados ao encontro os representantes do Poder Executivo susanense, da sociedade civil organizada e dos movimentos de moradia da cidade. O grupo, que passou pela etapa de elaboração do macrozoneamento do município - que é a definição das zonas de ocupação e preservação do município -, vem realizando a revisão do texto que será apresentado aos vereadores.Segundo o secretário municipal de Planejamento Urbano e Habitação, o arquiteto Elvis José Vieira, o grupo, criado em maio deste ano, abordou durante as reuniões ordinárias e extraordinárias questões técnicas envolvendo ocupação urbana, mobilidade urbana e preservação. O gestor afirmou, ainda, que os participantes contribuíram na etapa de revisão da minuta com pequenas alterações na apresentação dos artigos do texto, que definirá as diretrizes de desenvolvimento e preservação do município na próxima década.

"O texto contém tanto as propostas da atual gestão municipal, como, também, demandas da comunidade, que foram apresentadas durante as reuniões deliberativas promovidas nos meses de junho e julho, realizadas juntamente com o Plano Plurianual Participativo 2018-2021. Inclusive, as sugestões apresentadas à municipalidade na página do Plano Diretor em plataforma online

www.suzano.sp.gov.br/web/plano-diretor/ ), além das contribuições da sociedade civil e da comunidade por meio do GTA e do Grupo de Trabalho Executivo (GTE) foram englobadas e discutidas em nossos encontros", afirmou Vieira.

O Plano Diretor, que será apresentado ainda neste mês de outubro aos vereadores, aborda adequação das zonas residenciais, industriais e comerciais do município, bem como a definição das áreas de preservação ambiental e do patrimônio histórico e cultural da cidade de Suzano. O documento também trata da mobilidade urbana, com o objetivo de promover a integração de novas matrizes de transporte no município.

Para o secretário do governo do prefeito Rodrigo Ashiuchi, o resultado do processo de elaboração do Plano Diretor representa um passo significativo para o desenvolvimento do município. "O processo de elaboração do Plano Diretor está sendo transparente e contou com a participação democrática dos munícipes", ponderou o titular do Planejamento Urbano.