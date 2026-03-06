Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Jornal Diário de Suzano - 05/03/2026
Guararema celebra a 24ª Festa de São Longuinho com programação religiosa e festiva

Evento realizado pela Paróquia Nossa Senhora da Escada, com apoio da Prefeitura de Guararema, tem novena, missas, procissão, shows e mais, até 15 de março, na Freguesia da Escada

06 março 2026 - 16h42Por De Guararema

Guararema recebe entre esta sexta-feira (6) até o dia 15 de março a 24ª edição da Festa de São Longuinho, uma das celebrações religiosas mais tradicionais da cidade. Promovida pela Paróquia Nossa Senhora da Escada, com apoio da Prefeitura de Guararema, a agenda acontece no bairro Freguesia da Escada e inclui programação religiosa e quermesse que acontece nos dias 14 e 15, com gastronomia típica e shows. 

 

As novenas tem início nesta sexta-feira, às 19h30, com celebração do padre João Batista Ramos Motta. As celebrações seguem diariamente até o dia 14 de março, sempre no mesmo horário, com exceção do domingo (8), quando a novena acontece às 18 horas. 

 

Ao longo dos nove dias participam diferentes padres convidados: Luiz Camilo Junior (7), Antônio Maria (8), Cristian Cassiano de Macedo (9), José Carlos Ribeiro (10), Odair Donizete Bueno (11), Geraldo Magela Lázaro (12), Vinicius Jacinto Nogueira (13) e novamente João Batista Ramos Motta no encerramento  (14).

 

O dia principal da festa será 15 de março (domingo) quando estão previstas duas celebrações. A primeira acontece às 10 horas, presidida por dom Pedro Luiz Stringhini, e a missa de encerramento será às 18 horas, celebrada pelo padre João Batista Ramos Motta. 

 

Além da programação religiosa, a Festa de São Longuinho conta com atividades culturais e comunitárias. No sábado (14), após a missa das 19h30, acontece a Ação entre Amigos às 20 horas, seguida de show com Fran Cardoso às 21 horas.

 

Já no domingo (15), a programação começa às 7 horas com o tradicional Café da Dona Luiza (in memoriam). Às 9 horas será realizada a procissão pelas ruas do bairro, seguida das celebrações religiosas. Na sequência, o almoço está previsto para às 12 horas, acompanhado de Ação entre Amigos às 12h30 e show com Juninho e Arthur às 13 horas.

 

Realizada pela Paróquia Nossa Senhora da Escada, com apoio da Prefeitura de Guararema, a Festa de São Longuinho é um dos eventos religiosos mais tradicionais de Guararema e reúne fiéis, moradores e visitantes em programação que combina devoção, cultura e convivência comunitária.  Mais informações sobre a Festa de São Longuinho, podem ser obtidas na página da Paróquia Nossa Senhora da Escada no Facebook (facebook.com/saolonguinhodaescada/) e no perfil do Instagram @paroquia_nossasenhoradaescada.

