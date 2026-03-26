Guararema é a 301ª cidade a receber o Selo Paulista da Longevidade

O Governo de São Paulo entregou nesta quarta-feira (25) o Selo Paulista da Longevidade na modalidade Inicial para a Prefeitura de Guararema. O município localizado na região metropolitana da capital paulista é o 301º a receber o certificado, que reconhece boas práticas públicas voltadas às pessoas idosas.

“É uma estratégia para os municípios pensarem em ações estruturadas para as pessoas idosas viverem com mais qualidade de vida nesses territórios”, ressalta o técnico de referência da SEDS que entregou o certificado, Jeverson Mauro Zanutto.

Durante a cerimônia de certificação, entre outras políticas estaduais, a equipe da SEDS apresentou o Programa SP Amigo do Idoso (SPAI), que tem foco no fomento e na articulação de políticas públicas voltadas à garantia de direitos da pessoa idosa e à promoção do envelhecimento ativo.

Atualmente, a rede de atenção do Estado conta com 120 Centros de Convivência da Pessoa Idosa (CCI) e 70 Centros Dia da Pessoa Idosa (CDI), cofinanciados pelo SPAI e espalhados por todas as regiões do estado de São Paulo. O programa ainda incentiva os municípios a fortalecerem suas ações por meio do Selo Paulista da Longevidade, que já certificou cidades nas modalidades Inicial, Intermediária, Plena e Platinum.

Guararema

O reconhecimento destaca a implementação de políticas públicas voltadas à população idosa em Guararema, com ações desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e da Longevidade. Entre as iniciativas, estão as atividades promovidas no Centro de Convivência da Pessoa Idosa “Dácio de Souza Franco” e nos Centros Socioeducativos (CSEs), que oferecem serviços e programas voltados ao bem-estar, à convivência e à qualidade de vida.

Durante o evento, a equipe técnica da prefeitura também apresentou o projeto de construção de um novo equipamento público destinado ao atendimento de pessoas idosas. A proposta integra a ampliação da rede de atendimento e reforça o compromisso do município com o envelhecimento ativo e a inclusão social.

Sobre o Selo Paulista da Longevidade

O certificado é concedido no âmbito do Programa SP Amigo do Idoso (SPAI), que promove o envelhecimento saudável ao incentivar a participação de pessoas com 60 anos ou mais na sociedade. O selo estimula os municípios a atuarem com boas práticas voltadas ao trabalho com pessoas idosas. São cinco ações de reconhecimento:

Adesão: A assinatura do termo de adesão é obrigatória e significa que o município aderiu ao programa e está trabalhando para conquistar o selo Inicial.

Selo Inicial: concedido ao município que cumpriu ações obrigatórias, como a criação ou reativação do Conselho da Pessoa Idosa; a garantia de direitos (cadastro no Cadastro Único – CadÚnico – e em Unidade Básica de Saúde – UBS); validação e promoção da saúde; e Diagnósticos IDEA com gestores e população idosa.

Selo Intermediário: representa a implementação de pelo menos duas ações por temas específicos. (1) Proteção: acessibilidade ao transporte e aos espaços públicos; (2) Educação: programas de tecnologia; (3) Saúde: realização de exames ou cadastrar pessoas idosas nas UBS; (4) Participação: projetos de cultura e turismo.

Selo Pleno: nessa etapa, o município precisa dar um passo além, como a criação de Fundo Municipal da Pessoa Idosa (recursos exclusivos); entender a realidade local por meio do Diagnóstico IDEA (Gestor e Pessoa Idosa); e implementar quatro novas ações para pessoas idosas.

Selo Platinum: reconhece municípios que transformam de forma duradoura a vida das pessoas idosas. Sustentabilidade (manter ações e conquistas dos selos anteriores), recursos reais (comprovar melhorias nas vidas das pessoas idosas), e fortalecer políticas para longevidade.