Cidades

Guararema inicia programa 'Colhendo Saberes' com atividades ambientais na Escola da Natureza

Aulas-passeio para alunos da Rede Municipal de Ensino unem educação ambiental, atividades lúdicas e contato com a natureza

06 março 2026 - 15h57Por De Guararema

A Prefeitura de Guararema inicia em março mais uma edição do programa "Colhendo Saberes na Escola da Natureza". Desenvolvida pela Secretaria Municipal de Educação, a iniciativa oferece aulas-passeio para alunos da Rede Municipal de Ensino, promovendo atividades que conectam os estudantes ao meio ambiente por meio da arte, do lúdico e da vivência em espaços naturais.

 

Os encontros acontecem na Escola da Natureza Francisca Lerario, no bairro Feital. Neste ano, a programação tem como inspiração a narrativa do filme "Moana", referência utilizada para estimular reflexões sobre preservação ambiental, respeito aos ciclos da natureza e valorização das tradições dos povos originários. A proposta pedagógica utiliza elementos da história para aproximar os alunos de temas relacionados ao cuidado com o planeta e à responsabilidade coletiva na proteção dos recursos naturais.

 

Durante as atividades, que foram acompanhadas pelo prefeito de Guararema, o Zé, nesta quinta-feira (5), os estudantes participam da “Trilha do Tesouro”, dinâmica que envolve desafios e tarefas ao longo dos espaços da escola. Utilizando cartões-guia e referências do ambiente, as crianças são convidadas a cumprir etapas até devolver simbolicamente uma tartaruga marinha de brinquedo ao seu habitat natural, representado pela Sala Água. Para entrar no clima da temática polinésia que inspira o filme, cada aluno recebe um colar havaiano durante a aula-passeio.

 

Após a trilha, as crianças participam da oficina “O Coração da Natureza” e confeccionam um colar inspirado no coração restaurado na história de Moana, conhecido como colar de Te Fiti. A atividade simboliza o compromisso com o cuidado ambiental e reforça a importância de preservar o equilíbrio da natureza. Como parte da experiência, também é oferecido um lanche, com cardápio planejado para atender diferentes necessidades alimentares, permitindo que todos os estudantes participem da atividade com segurança.

 

"Com o programa Colhendo Saberes, Guararema amplia as experiências educativas fora da sala de aula e fortalece a formação de alunos conscientes sobre a importância da preservação ambiental", aponta a secretária municipal de Educação, Clara Assumpção Eroles Freire Nunes.

