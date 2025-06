Guard forma mais 340 alunos na Escola Municipal Victor Salviano

A Prefeitura de Suzano, por meio da Secretaria Municipal de Segurança Cidadã, realizou no último sábado (14/06) a cerimônia de formatura do Grupo Unido de Resistência às Drogas (Guard) na Escola Municipal Victor Salviano, no Miguel Badra. Ao todo, 340 alunos participaram do programa, que tem como foco a valorização da cidadania, do respeito, da disciplina e da prevenção ao uso de drogas e à violência.

O Guard é uma iniciativa da Guarda Civil Municipal (GCM) criada durante a gestão Rodrigo Ashiuchi e que segue fortalecida pela atual administração, comandada pelo prefeito Pedro Ishi. O projeto conta com a atuação direta de instrutores da GCM, que desenvolvem atividades educativas dentro das escolas, levando informações e orientações para que as crianças saibam fazer escolhas seguras e responsáveis. Neste ano, já são 520 alunos formados.

Durante o evento, o secretário de Segurança Cidadã, Francisco Balbino, reforçou que a união entre as forças de segurança e a comunidade escolar é essencial para construir uma cidade mais segura. “O Guard mostra, na prática, que segurança pública também se faz com prevenção, cuidado e orientação. Ver nossos agentes sendo instrumentos de transformação na vida dessas crianças é motivo de muito orgulho. Seguimos firmes no propósito de proteger e educar”, destacou Balbino.

A secretária de Educação, Renata Priscila Valencio Magalhães, também celebrou o sucesso do programa. “A educação é o caminho para uma sociedade mais justa e segura. Quando somamos esforços com a Segurança, conseguimos resultados ainda mais potentes. Parabéns a todos os formandos, aos pais, professores e agentes envolvidos. Estamos muito orgulhosos desse trabalho que leva amor, conhecimento e proteção às nossas crianças”, afirmou.

Por sua vez, o prefeito Pedro Ishi destacou a importância de investir em políticas públicas que integrem educação e segurança. “O Guard é muito mais que prevenção. Ele é uma ferramenta de transformação social, que ensina valores, promove cidadania e prepara nossas crianças para serem protagonistas de um futuro melhor. Essa proposta começou como nosso sempre prefeito Rodrigo Ashiuchi e agora, em nossa gestão, vamos dar continuidade e fortalecer ainda mais este projeto. Parabenizo todos os formandos, suas famílias e nossos valorosos instrutores e equipes que fazem desse projeto um verdadeiro sucesso”, afirmou o chefe do Poder Executivo municipal.