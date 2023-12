Guarda Civil atua em intervenções ambientais e resgata animais silvestres

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Suzano, por meio do Grupamento de Proteção Ambiental (GPA), atendeu quatro ocorrências entre o sábado e a última quinta-feira (16 a 21/12) que resultou na interrupção de duas atividades ilegais nos bairros Chácaras Duchen e Jardim Maitê, além do resgate de três animais silvestres, sendo dois no parque Santa Rosa e um no Sesc.

O primeiro caso foi identificado por volta das 13h40, na estrada Duchen, quando os agentes observaram atividades de movimentação de terra e a remoção da vegetação em um determinado lote. Em contato com o proprietário, ele teria admitido aos GCMs não possuir autorização para realizar este tipo de trabalho no terreno. Como medida imediata, o responsável foi notificado e a área embargada, ficando proibida a continuação dos trabalhos até que a situação seja regularizada junto aos órgãos competentes.

Já na manhã da última quarta-feira (20/12), por volta das 10 horas, os GCMs receberam um chamado para resgatar dois gambás-de-orelha-preta em uma madeireira situada na estrada dos Fernandes, no Parque Santa Rosa. A equipe realizou o resgate e, após avaliação, constatou-se que os animais não apresentavam lesões ou problemas de saúde e foram soltos em uma área de mata adequada.

No mesmo dia, às 15 horas, a equipe flagrou um caminhão basculante despejando resíduos sólidos nos fundos de um terreno na estrada do Areião, no Jardim Maitê. Diante da situação, procedeu-se à abordagem do motorista, que alegou ter recebido ordens de um depósito para realizar o descarte naquele local.

Os agentes entraram em contato com o proprietário do espaço e receberam a informação de que não havia autorização para o despejo. Os envolvidos foram encaminhados à Delegacia de Polícia Central e foram orientados a comparecer à Secretaria Municipal de Meio Ambiente para regularizar a situação.

Por fim, na última quinta-feira, os agentes foram mais uma vez solicitados para resgatar outro gambá-de-orelha-preta, desta vez nas proximidades do Parque Municipal de Conservação Ambiental Professora Bianca Carla Nunes da Silva, o Parque do Mirante, no Sesc. O animal foi localizado no período da tarde em uma caixa com um pedaço de banana. Por se tratar de um filhote, ele foi encaminhado ao Centro de Triagem e Recuperação de Animais Silvestres (Cetras) do Parque Ecológico do Tietê.

O secretário municipal de Segurança Cidadã, Afrânio Evaristo da Silva, destacou os esforços do GPA para evitar os crimes ambientais e promover o resgate de animais. "Em Suzano, mantemos uma vigilância constante diante de qualquer movimentação suspeita de terra. Mesmo sendo uma cidade com uma extensão considerável, não negligenciamos a apuração de possíveis ações irregulares. Nossa dedicação é ininterrupta para monitorar e combater atividades que possam comprometer o meio ambiente", concluiu o chefe da pasta.