Guarda Civil captura foragido da Justiça de MG na Vila Maluf

Agentes do Grupamento de Proteção Ambiental (GPA), da Guarda Civil Municipal (GCM), prenderam um foragido da Justiça no sábado à tarde (05/02), na Vila Maluf, durante patrulhamento pelo bairro. O indivíduo pertence a uma facção criminosa do Mato Grosso do Sul e estava sendo procurado há um mês e meio, desde que saiu do sistema prisional de Alfenas (MG), por meio da saída temporária de Natal.

Os agentes estavam realizando patrulhamento de rotina pela avenida Vereador João Batista Fittipaldi, quando desconfiaram de dois indivíduos que ocupavam um automóvel. A equipe do GPA percebeu que o condutor realizou um movimento suspeito ao se deparar com a viatura, desviando o veículo em direção a um posto de combustíveis para tentar despistar os agentes.

Os guardas observaram que o carro não chegou a parar no estabelecimento, mas apenas diminuiu a velocidade. Foi então que o grupamento decidiu realizar a abordagem, a fim de verificar a situação dos suspeitos. O motorista do veículo não tinha qualquer irregularidade, entretanto, o passageiro, que não possuía nenhum documento, foi levado para a Delegacia de Polícia Central e lá foi constatado que ele era um fugitivo e que havia sido preso por prática de furto e roubo em Minas Gerais e Pernambuco.

Para o secretário de Segurança Cidadã, Afrânio Evaristo da Silva, os agentes demonstraram “faro” apurado para perceber a movimentação suspeita e impedir que mais um criminoso continuasse solto nas ruas. “Nossa equipe esteve muito atenta para sentir que naquele carro poderia haver alguma irregularidade. Essa capacidade de entender como se configuram as atitudes suspeitas são muito treinadas, para que possamos estar sempre um passo à frente dos criminosos. Conseguimos colaborar com a Justiça mais uma vez e estamos sempre prontos para defender a população”, destacou o chefe da pasta.