Guarda Civil de Suzano passa a contar com grupamento de elite

A Secretaria de Segurança Cidadã de Suzano realizou na noite desta segunda-feira (22) a formatura de nove agentes da Guarda Civil Municipal (GCM) que vão compor a Ronda Ostensiva Municipal (Romu), considerada o pelotão de elite da corporação. Eles receberam os braçais que os identificam como integrantes deste grupamento e partir de hoje já começarão a atuar na nova função. A solenidade ocorreu no plenário da Câmara de Suzano e contou com a participação de membros da GCM de Ribeirão Pires, responsáveis pelo intenso treinamento que receberam durante 90 dias.

Estiveram presentes no evento o prefeito Rodrigo Ashiuchi (PR); o chefe de Gabinete, Afranio Evaristo, o assessor especial da Secretaria Municipal de Segurança Cidadã, Jefferson Ferreira dos Santos; o comandante da GCM, Sérgio de Assis Andrade; a coordenadora da Patrulha Maria da Penha, Rosemary Caxito, e os parlamentares Rogério Gomes do Nascimento, Neusa dos Santos Oliveira, Lisandro Frederico e Gerice Lione.

Ao todo, são sete guardas masculinos e duas femininas - agentes de 1ª Classe Eduardo Prado, Wesley Dias Ferreira, Rodrigo Kanashiro, Thiago Jesus dos Santos, Anderson Martins dos Santos e Vanusa Santos, e os de 3ª Classe Bruna Mendes, Robson Feitosa e Ricardo Marinho.

No curso pelo qual passaram, que terminou na última semana, eles receberam várias instruções, como Noções Básicas de Controle de Distúrbios Civis (CDC), Patrulhamento Tático, Defesa Pessoal, Direitos Humanos e Educação Física. De acordo com o assessor especial da pasta, o grupamento especializado terá como foco o combate à criminalidade, o patrulhamento preventivo e planejado, a proteção dos espaços públicos e o apoio a eventos em geral, e contará com uma viatura própria para isso.

“Eles estão aptos a utilizar equipamentos e armas letais e não letais, como bombas de efeito moral e de gás lacrimogênio, por exemplo. Não são todos que encaram esse tipo de formação de agente de elite. Cada um escolheu participar, é uma vocação. Os integrantes da Romu começarão a atuar já hoje, em horários diferenciados dos demais e estarão sempre em prontidão para servir e proteger em todas as situações em que forem necessários”, destacou.

A criação deste grupamento foi uma iniciativa da Prefeitura de Suzano, pois depende de cada município instituir o seu. “Nossa linha é de investir na GCM para que seja sempre aprimorada e esteja preparada para atuar da maneira como se espera. A expectativa é de que Suzano venha a servir de exemplo e a inspirar outras cidades a fazerem o mesmo”, complementou Santos.

O prefeito Rodrigo Ashiuchi parabenizou os agentes da Romu e destacou os avanços no setor. “Estamos dando uma atenção especial e investindo forte na nossa GCM. São novos equipamentos, novas viaturas, armamento e formação dos guardas”, comentou.