Guarda Civil Municipal apreende drogas e motocicleta irregular na Vila Nova União

A Guarda Civil Municipal de Mogi das Cruzes apreendeu, na tarde deste domingo (30/03), uma motocicleta e 386 porções de entorpecentes na Vila Nova União. O flagrante foi registrado na rua Yoshio Honda e o material foi encaminhado à Central de Flagrantes da Polícia Civil, que fará a investigação da ocorrência.

A equipe da Ronda Ostensiva Municipal (ROMU) estava realizando o patrulhamento no bairro quando avistou um suspeito trafegando sem capacete em uma motocicleta sem placa. Ao notar a aproximação da viatura, o homem fugiu em direção a uma área de mata, abandonando o veículo.

Próximo à motocicleta, os guardas civis municipais encontraram uma sacola com diversas porções de entorpecentes. Após exame realizado pela Instituto de Criminalística, foram identificados como sendo 161 porções de maconha, 47 porções de cocaína e 178 porções de crack.

Já a motocicleta foi apreendida e, além de não ter placa, estava com a numeração do chassi e do motor suprimidas. O veículo permaneceu apreendido.

A Guarda Civil Municipal faz parte do sistema de segurança pública de Mogi das Cruzes e mantém o patrulhamento em todas as regiões do município, em um trabalho conjunto com a Polícia Militar. O trabalho também compreende o monitoramento com câmeras, por meio do Centro de Operações Integradas (COI), além de grupamentos específicos, como a Ronda Escolar, Patrulha Rural, Patrulha Maria da Penha, Patrulha Ambiental, Canil, Rondas Ostensivas com Motos (ROMO) e Ronda Ostensiva Municipal (ROMU).

A população pode entrar em contato com a Guarda Civil Municipal de Mogi das Cruzes pelo telefone 153, do Centro de Operações Integradas (COI), que atende 24 horas por dia.