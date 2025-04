Guarda Civil Municipal de Mogi das Cruzes prende homem suspeito de roubo de celular

A Guarda Civil Municipal de Mogi das Cruzes prendeu, na noite desta quarta-feira (16/04) um homem suspeito de roubo de celular. A detenção ocorreu na avenida Gonçalo Ferreira, na Ponte Grande, após perseguição que começou no distrito de Braz Cubas. A ocorrência foi registrada na Central de Flagrantes da Polícia Civil e o homem permaneceu à disposição da Justiça.

A equipe da Guarda Civil Municipal realizava patrulhamento no distrito de Braz Cubas, quando verificou uma motocicleta com emplacamento coberto e que levava dois indivíduos, sendo que um deles estava com as mãos na região da cintura. A viatura deu sinal de parada, mas o condutor do veículo tentou fugir, sendo perseguida pelos guardas civis municipais.

Na altura da avenida Gonçalo Ferreira, o condutor da motocicleta se desequilibrou e foi ao chão. Neste momento, foi possível deter um dos homens, enquanto outro fugiu. Com ele, foram encontrados dois celulares, sendo que o homem não soube dar explicações sobre um deles.

Uma viatura da Polícia Militar parou em apoio à ocorrência e os policiais informaram que haviam recebido uma denúncia sobre roubo de celular. Foi feito contato com a vítima, que reconheceu o aparelho.

Além do celular, a motocicleta e outros objetos encontrados com o suspeito também foram apreendidos e encaminhados à Central de Flagrantes. A Polícia Civil fará a investigação do caso.

Prisão

Também nesta quarta-feira, um homem foi detido na avenida Kaoru Hiramatsu, próximo à UPA Oropó. Contra ele, havia um mandado de prisão por não pagamento de pensão alimentícia. Ele foi encaminhado à Central de Flagrantes, onde foi elaborado o auto de prisão e ele ficou à disposição da Justiça.

A viatura da Guarda Civil Municipal fazia um patrulhamento pela avenida Kaoru Hiramatsu, quando um homem, ao avistar a viatura, tentou fugir por uma mata. Os guardas civis foram atrás dele e conseguiram abordar o suspeito. Ao fazer a verificação junto ao Centro de Operações Integradas (COI), foi constatado o mandado de prisão e que ele também já havia sido preso por roubo.

A Guarda Civil Municipal faz parte do sistema de segurança pública de Mogi das Cruzes e mantém o patrulhamento em todas as regiões do município, em um trabalho conjunto com a Polícia Militar. O trabalho também compreende o monitoramento com câmeras, por meio do Centro de Operações Integradas (COI), além de grupamentos específicos, como a Ronda Escolar, Patrulha Rural, Patrulha Maria da Penha, Patrulha Ambiental, Canil, Rondas Ostensivas com Motos (ROMO) e Ronda Ostensiva Municipal (ROMU).

A população pode entrar em contato com a Guarda Civil Municipal de Mogi das Cruzes pelo telefone 153, do Centro de Operações Integradas (COI), que atende 24 horas por dia.