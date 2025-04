Guarda Civil Municipal prende homem acusado de furtar celular em Braz Cubas

A Guarda Civil Municipal de Mogi das Cruzes deteve, na tarde desta quinta-feira (24/04), um homem acusado de furto de celular no distrito de Braz Cubas. A prisão ocorreu nas margens da linha férrea, entre a Vila Nova Estação e o distrito de Jundiapeba.

A equipe da Guarda Civil Municipal fazia patrulhamento na avenida Francisco Ferreira Lopes, quando foi acionada por um homem, que revelou ter tido o seu celular furtado. A vítima forneceu a descrição do suspeito e os guardas civis passaram a fazer buscas na região, principalmente na Vila Nova Estação, para onde ele teria fugido.

O suspeito foi avistado correndo junto à linha férrea, em direção ao distrito de Jundiapeba, e conseguiram detê-lo. O homem confessou o furto e disse que usaria o dinheiro para comprar drogas e bebida. No entanto, ao avistar a viatura da Guarda Civil Municipal, teria jogado o celular em uma área de mata. Apesar das buscas, o aparelho não foi localizado.

O detido foi reconhecido pela vítima e encaminhado para a Central de Flagrantes da Polícia Civil, onde a ocorrência foi registrada. A prisão foi ratificada pela delegada e o suspeito permaneceu à disposição da Justiça.

A Guarda Civil Municipal faz parte do sistema de segurança pública de Mogi das Cruzes e mantém o patrulhamento em todas as regiões do município, em um trabalho conjunto com a Polícia Militar. O trabalho também compreende o monitoramento com câmeras, por meio do Centro de Operações Integradas (COI), além de grupamentos específicos, como a Ronda Escolar, Patrulha Rural, Patrulha Maria da Penha, Patrulha Ambiental, Canil, Rondas Ostensivas com Motos (ROMO) e Ronda Ostensiva Municipal (ROMU).

A população pode entrar em contato com a Guarda Civil Municipal de Mogi das Cruzes pelo telefone 153, do Centro de Operações Integradas (COI), que atende 24 horas por dia.