Guarda Civil reforça efetivo para o Carnaval nas cidades da região

As Guardas Civis Municipais (GCMs) das cidades do Alto Tietê preparam efetivo para reforçar a segurança no Carnaval. Mesmo nas cidades que recuperaram o Carnaval de rua haverá reforços nas rondas da cidade.

Para garantir a segurança dos foliões de todo o Estado, 13 mil policiais militares e mais de cinco mil viaturas estão atuando, desde o dia 11 até o dia 26, na Operação “Carnaval 2023” espalhados pelas cidades do Estado, incluindo os municípios da região. Também estão disponíveis cerca de 518 cavalos, 283 cães, 24 aeronaves e 168 drones em pontos estratégicos das cidades com festas carnavalescas.

Em Suzano não haverá desfile de blocos e escolas de samba e por este motivo não haverá reforço no esquema de segurança da cidade. No entanto, haverá operações periódicas. Entre os dias 18 e 21 de fevereiro (sábado a terça-feira), das 13 às 17 horas a Secretaria de Cultura, promoverá atividades vespertinas para as famílias suzanenses nas dependências do Parque Max Feffer. Para garantir a segurança, a Guarda Civil Municipal (GCM) estará atuando no local

Atualmente, a GCM conta com 192 agentes e 34 viaturas e está à disposição da população pelos telefones 153, 4745-2150 e 4746-3297.

Mogi terá 30 guardas da GCM à disposição na parte interna do evento Pró-Hiper, enquanto a Polícia Militar fará o patrulhamento no entorno. Além disso, a Guarda Municipal fará rondas em outros pontos da cidade que deverão registrar movimentação nos dias de Carnaval.

A Guarda Municipal também estará presente nos pontos de concentração e dispersão dos blocos carnavalescos para garantir a segurança dos foliões. Os telefones para acionar as forças de segurança pública em Mogi das Cruzes são o 190 (Polícia Militar) e 153 (Guarda Municipal). Em Poá, assim como Suzano, não vai ter festividade de rua. Mas haverá o reforço de cinco carros da GCM com uma média de 12 guardas concentrados na área central da cidade. O reforço será feito da sexta-feira (17) até terça-feira (21) nos arredores de bares do centro.

Santa Isabel terá segurança reforçada durante o Carnaval. A festa contará com o apoio da Polícia Militar, que dobrará o efetivo de policiais durante os dias de Carnaval. Além disso, a Polícia Civil também terá seu efetivo presente nas festividades.

Para garantir o cumprimento dos direitos das crianças e dos adolescentes, o Conselho Tutelar também participará ativamente da festa contando com o apoio da equipe de organização da Prefeitura de Santa Isabel.

O Carnaval 2023 em Guararema será realizado de 10 a 21 de fevereiro com uma programação especial.

Neste ano, na Vila de Luís Carlos e nas ruas da região central do município, o fluxo de veículos estará fechado durante os eventos para melhor receber os foliões e o bloco. Além disso, a circulação de bebidas alcoólicas e não alcoólicas envasadas em recipientes ou copo de vidro está vedada. Já em relação às caixinhas de som e equipamentos sonoros não autorizados também serão proibidos.

Equipes de fiscalização e de segurança (terceirizadas) estarão nas ruas para aumentar a segurança dos foliões.

A Administração Municipal ressalta que o intuito do evento é que haja a confraternização de pessoas, a apresentação dos blocos em segurança e harmonia, tanto que vem tratando o evento como “O Carnaval da Família”.

Com o cancelamento das atividades de Carnaval em Ferraz de Vasconcelos não haverá reforço da Segurança na cidade neste período.

Polícia Militar

O efetivo local de cada região paulista continuará realizando o policiamento, contudo, haverá um reforço com o emprego de equipes especializadas. Sendo assim, além dos batalhões territoriais, serão mobilizados integrantes dos Comandos de Policiamento Rodoviário (CPRv), Ambiental (CPAmb), de Trânsito (CPTran), de Choque (CPChq), de Aviação (CavPM) e do Corpo de Bombeiros (CBB).

Esses profissionais estarão focados em intensificar o policiamento no trânsito, rodovias e áreas de mata, e na realização de ações ostensivas, de resgate, fiscalização e prevenção. Ainda nas estradas, cães farejadores serão utilizados para combater o tráfico de drogas.