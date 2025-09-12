Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Segurança

Guarda Civil reforça realização de rondas escolares em Suzano

Viaturas estiveram posicionadas em frente a unidades de ensino ao longo da semana para prevenir ocorrências e garantir tranquilidade a estudantes, pais e funcionários

12 setembro 2025 - 20h00Por da Reportagem Local
Guarda Civil reforça realização de rondas escolares em SuzanoGuarda Civil reforça realização de rondas escolares em Suzano - (Foto: Mauricio Sordilli/Secop Suzano )

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Suzano intensificou nesta semana a realização de rondas escolares. A ação tem como objetivo garantir maior presença da corporação em frente às unidades de ensino, prevenindo ocorrências e transmitindo mais tranquilidade para alunos, pais, professores e funcionários.

Na quarta-feira (10/09), uma viatura ficou posicionada na parte da manhã em frente à Escola Municipal Professor Oscar de Almeida Redondo, no bairro Vila Urupês. Já no período do almoço, o patrulhamento se concentrou na Escola Municipal Professora Therezinha Pereira Lima Muzel, no Jardim São José.

A iniciativa também se estendeu para essa sexta-feira (12/09). À tarde, os agentes permaneceram em frente à Escola Municipal Sérgio Simão, no Jardim Europa. No fim do dia, a ronda foi reforçada na Escola Municipal Abrão Salomão Domingues, no Tabamarajoara. Nas rondas, a equipe mobilizada é a mesma que promove o Grupo Unido na Ação de Resistência às Drogas (Guard), programa criado em 2017 que tem como objetivo instruir crianças e adolescentes do ensino fundamental sobre os perigos do uso de drogas e trabalhar temas relacionados à cidadania, convivência social e respeito às normas.

De acordo com o secretário de Segurança Cidadã, Francisco Balbino, a ampliação das rondas escolares tem sido um esforço constante da administração para fortalecer o vínculo de confiança com a comunidade escolar e ampliar a prevenção. “Nosso trabalho vai além de atender ocorrências. Nós buscamos estar presentes de forma preventiva, reforçando a sensação de segurança de toda a comunidade. Quando os pais veem uma viatura em frente à escola, sabem que seus filhos estão sendo cuidados e que a cidade está atenta a esse compromisso”, destacou.

Balbino também ressaltou que as ações de visibilidade escolar integram um conjunto maior de medidas que a pasta vem desenvolvendo para reforçar a segurança nos bairros. Segundo ele, a presença ostensiva da GCM não apenas inibe práticas criminosas, como também fortalece a aproximação entre os guardas e a população. “A educação é um dos pilares da nossa cidade e, por isso, trabalhamos para que o ambiente escolar seja protegido e acolhedor. Esse trabalho de rondas é parte do nosso compromisso em cuidar das famílias suzanenses, garantindo que alunos e profissionais da educação exerçam suas atividades com tranquilidade e confiança”, finalizou o secretário.

