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Jornal Diário de Suzano - 11/04/2026
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Cidades

Guarda Mirim de Suzano abre inscrições para Formação Básica 2027

Cadastro online pelo site oficial ocorre entre 13 e 16 de abril; entrega de documentos será presencial

13 abril 2026 - 15h26Por Danielly Miguel - da Reportagem Local
Guarda Mirim de Suzano abre inscrições para Formação Básica 2027Guarda Mirim de Suzano abre inscrições para Formação Básica 2027 - (Foto: Divulgação)

A Guarda Mirim de Suzano abre, a partir desta segunda-feira (13), as inscrições para o Programa de Formação Básica 2027. O cadastro deverá ser realizado exclusivamente pelo site oficial gmsuzano.org.br até o dia 16 de abril. A iniciativa é destinada a adolescentes nascidos entre janeiro de 2010 e dezembro de 2011, que estejam cursando, no mínimo, o 9º ano do ensino fundamental e residam na cidade.

Após o preenchimento do formulário online, os candidatos deverão aguardar o envio de um e-mail com a confirmação da inscrição e a lista de documentos necessários. A entrega da documentação será presencial, entre os dias 22 e 24 de abril, em endereço e horário previamente informado. A organização reforça que a inscrição só será validada mediante a apresentação completa dos documentos solicitados.

O programa tem como objetivo preparar os jovens para o ingresso no mercado de trabalho, oferecendo formação cidadã e profissional. Além da capacitação, a Guarda Mirim também realiza o encaminhamento dos participantes para vagas de jovem aprendiz em empresas parceiras.

Segundo a instituição, famílias inscritas em programas de transferência de renda terão prioridade no processo seletivo, embora todos os candidatos que atendam aos critérios possam participar. A organização ressalta também a importância de acompanhar regularmente o e-mail cadastrado, onde todas as comunicações serão feitas e não perder avisos importantes.

O início das atividades está previsto para 2027, conforme a disponibilidade de vagas e o cronograma da instituição.

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