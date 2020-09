Guarda Mirim de Suzano abre inscrições

Referência na formação de jovens aprendizes, a Guarda Mirim de Suzano abre de 28 de setembro 2 de outubro (de segunda à sexta-feira), das 8h às 17h, as inscrições para as turmas de 2021 da instituição. A novidade deste ano é que, seguindo as orientações da Organização Mundial da Saúde (OMS) e visando a segurança das pessoas, a entidade receberá apenas inscrições feitas por meio da plataforma online. Sendo assim, jovens, pais e/ou responsáveis não precisam comparecer à sede da Guarda Mirim.

A oportunidade é para jovens que nasceram entre julho de 2003 e 2005, residentes de Suzano e que estejam cursando a partir do 9º ano (antiga 8ª série) no período noturno.

A GMS é uma associação civil sem fins lucrativos e o seu objetivo principal é fornecer aos jovens a aprendizagem profissional necessária para que eles desenvolvam e ampliem suas habilidades e competências compatíveis com as mais diversas empresas, possibilidade que eles entrem preparados no mundo de trabalho. No decorrer do curso, os jovens recebem diversas capacitações em oficinas, palestras e projetos, além de um acompanhamento do setor social e psicológico.

Para fazer a inscrição, o interessado deve acessar o link https://forms.gle/BfotGd4gSGUjvznd9 e seguir o passo a passo descrito na plataforma, informando uma série de documentos. Vale ressaltar que não haverá atendimento presencial na sede da Guarda Mirim de Suzano por conta da pandemia causada pelo coronavírus. Em mais de 40 anos de história, a Guarda Mirim de Suzano já preparou e inseriu mais de 12 mil jovens nas empresas conveniadas.