Guarda Mirim de Suzano completa 40 anos e quer formar mais 12 mil jovens

A Guarda Mirim de Suzano completa, neste sábado (9), quatro décadas de atividades e muito sucesso. Em 40 anos de história, a entidade já preparou e inseriu mais de 12 mil jovens suzanenses nas empresas conveniadas, tornando-se referência para outras entidades do Brasil. Para os próximos 10 anos, a instituição busca dobrar o número de atendimentos, chegando à incrível marca de 24 mil jovens encaminhados para o mercado de trabalho.

Criada em 1978, a Guarda Mirim é uma organização da sociedade civil sem fins lucrativos, que tem por objetivo oferecer aos jovens aprendizagem profissional necessária para que eles desenvolvam habilidades e competências compatíveis as empresas, e assim, se ingressem no mercado de trabalho com melhor perspectiva de futuro. No decorrer do curso, os jovens recebem diversas capacitações em oficinas, palestras e projetos, além de um acompanhamento do setor social e psicológico.

De acordo com o presidente da entidade, Natal José Francisco, a Guarda Mirim tem um papel importante que vai além dos projetos pedagógicos oferecidos na entidade, como a ‘Empresa Virtual’ e o ‘Voto Consciente’. “Podemos destacar também a atuação da entidade em projetos sociais, são eles: a ‘Campanha do Agasalho’, ‘Faça uma Criança Feliz’ e ‘Nata Solidário’, que salientam o papel social da Guarda Mirim com causas nobres que beneficiam a população carente da cidade”, destaca.

Sempre atuando com o foco para a qualificação e inserção social dos jovens no mercado de trabalho, a instituição é reconhecida por conduta de disciplina e histórico de formação. Ao contratarem os alunos da Guarda Mirim, as empresas parceiras cumprem obrigações trabalhistas no que diz respeito a jovens aprendizes.

Segundo o presidente da entidade, ao longo dos 40 anos a Guarda Mirim já atuou em parceria com mais de 250 empresas, que inseriram mais de 12 mil jovens ao mercado de trabalho. A expectativa agora, é que quantidade de jovens atendidos dobre nos próximos 10 anos. “Temos a possibilidade de aumentar esse número na próxima década graças a melhoria do mercado de trabalho e a oferta de emprego”, comenta.

Sucesso e expansão

Em crescimento de nível nacional, atualmente a Guarda Mirim de Suzano busca expandir ainda mais sua atuação, tendo como foco ajudar jovens a ingressarem no mercado de trabalho. “Estamos partindo para uma abrangência nacional, visto que já atuamos com um núcleo em Teresina, no Piauí, com cerca de 100 jovens já trabalhando. Além disso, atuamos na cidade São Roque, em São Paulo, e na região do Alto Tietê, onde esses núcleos exercem o trabalho de receber e dar apoio pedagógico aos jovens. Vale lembrar, que não recebemos nenhum tipo de verba pública”, diz Natal.

Sobre os 40 anos completados de atuação e sucesso em Suzano, o presidente da entidade destaca a qualidade nos serviços oferecidos pela instituição. “Estou há 21 na Guarda Mirim e posso dizer que o reflexo do trabalho positivo da entidade é visto todos os anos ao nos surpreendemos com o número de inscritos para ingressarem em Suzano. Para se ter ideia, tivemos mais de 2.500 candidatos inscritos para concorrer a possíveis 400 vagas para a turma de 2019. São mais de 7 candidatos por vaga”, salienta Natal.

“Foram mais de 20 anos dedicados da minha vida a este projeto de transformação do jovem. Agradeço as autoridades do poder executivo e legislativo de Suzano, empresas parceiras e familiares dos nossos jovens que confiaram tanto no nosso trabalho e sempre nos apoiaram”, completa.

A Guarda Mirim de Suzano está localizada na Rua Shimpey Sayama, 304, no Jardim Santa Lúcia. O horário de atendimento é das 9 às 16 horas. Mais informações podem ser obtidas pelos telefones 4748-4911 e 4748-6477 no site www.gmsuzano.org.br ou na página oficial do Facebook: guardamirimdesuzano.