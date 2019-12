Guarda Mirim de Suzano divulga lista de habilitados para 2020

Referência na formação de jovens aprendizes, a Guarda Mirim de Suzano divulgou a lista dos 150 habilitados para ingressar na 64ª turma da instituição, em 2020. As matrículas serão realizadas na sede da entidade, no Jardim Santa Lúcia, em Suzano, nos dias 29,30 e 31 de janeiro, das 9 às 16 horas.

Os jovens habilitados devem comparecer na Rua Shimpei Sayama, 304 - Jardim Santa L cia e levar os seguintes documentos: RG e CPF (original e cópia), comprovante de endereço com CEP dos últimos dois meses no nome do pai ou da mãe (original e cópia), carteira de trabalho (original), três fotos 3x4 e declaração escolar (matriculado no período noturno) ou declaração de conclusão. O telefone para mais informações é 4748-4911.

No decorrer do curso, os aspirantes recebem diversas capacitações em oficinas, palestras e projetos, além de um acompanhamento do setor social e psicológico.

Para o presidente da entidade, Natal José Francisco, a Guarda Mirim é uma excelente oportunidade para ingresso em uma instituição que ofereça qualificação profissional.

“Assim que ingressa na instituição, o jovem aprimora seus conhecimentos escolares em diversas oficinas, além de capacitações que agreguem na sua formação pessoal e profissional. É importante destacar ainda, que a Guarda Mirim de Suzano é referência em todo o Estado de São Paulo, que tem o objetivo de fornecer aos jovens a aprendizagem profissional necessária para que eles desenvolvam e ampliem suas habilidades e competências compatíveis com as mais diversas empresas e entrem preparados no mundo do trabalho”, ressalta o presidente.

Sobre a Guarda Mirim

Desde 1978, a Guarda Mirim de Suzano/ GMS Brasil contribui com o desenvolvimento de adolescentes, através do fortalecimento da convivência e do vínculo familiar, resultando na inserção, reinserção ou permanência desses jovens no sistema educacional, além de contribuir para o desenvolvimento de potencialidades e da autonomia, trabalhando com questões atuais relacionadas à juventude para despertar o interesse pela participação ativa na sociedade.

A qualificação e inserção social dos jovens no mundo do trabalho é o principal foco de atuação da entidade que é reconhecida por conduta de disciplina e histórico de formação, conceituados. Ao contratarem os alunos da Guarda Mirim, as empresas parceiras cumprem obrigações trabalhistas no que diz respeito aos jovens aprendizes.

Números

Segundo o presidente da entidade, ao longo dos 41 anos a Guarda Mirim já atuou em parceria com mais de 250 empresas, além da Prefeitura Municipal de Suzano, que engajou, em 2019, 13 jovens em unidades de saúde. Ao longo de toda a trajetória da GMS mais de 12 mil jovens foram inseridos no mundo do trabalho. A expectativa agora, é que quantidade de jovens atendidos dobre nos próximos 10 anos.

Contato