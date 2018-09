Guarda Mirim de Suzano promove 2º edição da Festa da Primavera neste sábado

A 2ª Festa da Primavera da Guarda Mirim de Suzano será realizada neste sábado (29), no ginásio da instituição, das 15 às 20 horas, na Rua Shimpey Sayama, 304, no Jardim Santa Lúcia. A iniciativa celebra a estação mais florida do ano e tem como principal objetivo a arrecadação de recursos para os projetos sociais da entidade. Dentre as principais atrações, haverá o concurso de Miss e Mister, além de barracas de alimentos, show musical e bingo beneficente. A entrada é gratuita e aberta ao público.

De acordo com presidente da Guarda Mirim de Suzano, Natal José Francisco, o evento tem por objetivo arrecadar verba para os projetos sociais da entidade. “Além de celebrar a chegar da Primavera, queremos promover diversão e alegria para todos os aspirantes, guardas e ex-guardas mirins, colaboradores e visitantes da comunidade. É também uma excelente iniciativa que irá angariar fundos para ações da entidade como: ‘Faça uma Criança Sorrir’ e ‘Natal Solidário’. Estamos muito animados e contamos com a presença de todos para repetir o sucesso da primeira edição, afirma.

Neste ano, a Festa da Primavera conta com a parceria das empresas O Boticário, Kayoko Studio Hair, Dibs, Escola de Cabeleireiro Satie, Sorridents Clínica Odontológica e parque aquático Magic City, que irão distribuir diversos brindes para os participantes do evento.

“É muito bom contar com parceiros que nos auxiliam dando todo o suporte necessário para que ocorra o evento. Tenho certeza que o pessoal vai adorar os brindes e premiações que os nossos parceiros prepararam especialmente para esta festa”, completa Natal.

Entre as atrações que prometem animar a Festa da Primavera, haverá o bingo beneficente com muitas premiações, onde toda a verba arrecadada será destinada aos projetos sociais da entidade. Além disso, o concurso Miss e Mister Primavera, disputado entre os jovens da Guarda Mirim, promete premiar os competidores com surpresas incríveis; barracas de alimentação com diversos salgados e doces; show de talentos e um show musical com o cantor Leon Jr para embalar ainda mais a festa.