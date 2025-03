Guarda Mirim de Suzano recebe doação de 53 notebooks para fortalecer a formação de jovens

A Guarda Mirim de Suzano recebeu a doação de 53 notebooks por meio de um programa de doação corporativa. Os equipamentos serão distribuídos entre as duas unidades da instituição, beneficiando cerca de 1.100 jovens e adolescentes e fortalecendo ainda mais a capacitação dos atendidos.

Na Unidade Santa Lúcia, os aparelhos serão usados no Programa de Formação Básica, que prepara adolescentes para a inserção no mundo do trabalho. Durante a formação, os adolescentes terão acesso a equipamentos para o desenvolvimento de projetos importantes, como o Voto Consciente e a Empresa Virtual, iniciativas que promovem aprendizagem prática e qualificação profissional.

Já na Unidade Tiradentes, os equipamentos complementarão os módulos do curso de aprendizagem, voltados para os jovens que atuam como Jovem Aprendiz.

Os notebooks foram cedidos por meio de um programa que redistribui equipamentos em excelente estado de conservação. A conquista se deu a partir da solicitação realizada pela Diretoria Executiva da Guarda Mirim de Suzano, representada pelo presidente Jamil Marques Figueira.

Para Jamil, essa doação representa um avanço significativo para uma instituição. “A doação desses notebooks é uma grande conquista, pois buscamos, acima de tudo, preparar os adolescentes para o mundo do trabalho”, destacou.

Com essa iniciativa, a Guarda Mirim de Suzano reafirma seu compromisso em oferecer oportunidades de aprendizado e desenvolvimento para os jovens, contribuindo para sua formação e inserção profissional.