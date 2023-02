Guarda Mirim inicia ano com 375 jovens suzanenses

A Guarda Mirim de Suzano (GMS) encerrou nesta sexta-feira (03/02) o período de matrículas dos adolescentes convocados para o Curso de Formação Básica. Ao todo, 200 adolescentes inscritos e habilitados efetuaram a matrícula para dar início à capacitação, que garante conhecimentos práticos e teóricos para o desenvolvimento de habilidades para o mundo do trabalho.



O programa permite que os adolescentes suzanenses deem os primeiros passos para a construção de suas carreiras profissionais junto à GMS, o que assegura um grande incentivo ao estudo e à formação continuada, além da possibilidade de aprendizagem diária.



Oferecer apoio e treinamento de qualidade aos jovens é o principal objetivo da entidade em mais de 40 anos de história. O trabalho protagonizado durante a gestão do presidente Eduardo Raffoul inclui uma série de reestruturações no grupo, incluindo a incrementação da tradicional fanfarra da GMS, a distribuição de novos uniformes aos adolescentes e a oferta da assistência psicossocial por meio de equipes multidisciplinares, além de parcerias para o desenvolvimento dos jovens e apoio às causas sociais.



Essas e outras ações garantem experiências diversas no âmbito profissional e um vínculo próximo com os adolescentes, o que possibilita a continuidade dos aspirantes como jovens aprendizes nas empresas e estabelecimentos parceiros, engrandecendo ainda mais a atividade da GMS a curto, médio e longo prazo a partir desse importante legado da instituição em Suzano.



De acordo com Raffoul, os últimos anos foram de muito trabalho por parte da entidade e reestruturação de todos os setores, incluindo mudanças no quadro de funcionários, sempre buscando fortalecer a atividade da GMS no município. “Em 2021, quando assumimos a presidência em um momento difícil em virtude da pandemia da Covid-19, precisamos reinventar nossa atuação de forma emergencial, mas também com os olhos no futuro. Hoje, posso dizer que estamos em um novo patamar, algo que é fruto de todo o esforço empregado em prol dos jovens”, afirmou ao agradecer também a parceria do Conselho Fiscal e do Conselho Deliberativo, representados pelos presidentes Antônio Celso Abdalla Ferraz e Viviane Domschke Galvão de Oliveira.



A sede da Guarda Mirim está localizada na rua Tiradentes, 79, no centro de Suzano, e na rua Shimpei Sayama, 304, no Jardim Santa Lúcia. A entidade realiza atendimento telefônico para a população e empresas pelo (11) 4748-8003. No Facebook (fb.com/guardamirimdesuzano) e Instagram (instagram.com/guardamirimdesuzano), a instituição também divulga atualizações e informações sobre os projetos desenvolvidos.