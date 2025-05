Guarda Municipal age para impedir crime ambiental e apreende retroescavadeira

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Suzano flagrou na última quarta-feira (07/05) uma intervenção irregular em Área de Proteção Permanente (APP) localizada na estrada Inoue, região da Vila Ipelândia. O caso foi atendido pelo Grupamento de Proteção Ambiental (GPA), com apoio do Canil, após denúncias de descarte ilegal de entulho. Uma retroescavadeira foi apreendida.

Durante patrulhamento preventivo, os agentes observaram um caminhão em contrafluxo e uma retroescavadeira entrando na chácara da via, cujo portão foi fechado logo em seguida. Munícipes relataram que veículos com entulho estavam sendo descarregados no local. A equipe utilizou um drone para sobrevoar a área e confirmou que resíduos estavam sendo usados para aterrar parte do terreno.

Segundo verificação em aplicativo especializado (QField), tratava-se de uma área pertencente à Zona de Proteção e Recuperação dos Mananciais (ZPRM) e de Parcelamento Irregular. O responsável pelo imóvel admitiu não possuir autorização para a movimentação de terra. A ocorrência foi encaminhada à Delegacia de Crimes Ambientais (Dicma) de Mogi das Cruzes, onde os envolvidos prestaram esclarecimentos. A retroescavadeira foi apreendida, e a área foi preservada para perícia ambiental.

De acordo com o secretário municipal de Segurança Cidadã, Francisco Balbino, a ação reflete o compromisso da GCM com a proteção do meio ambiente e o cumprimento da legislação. “Nosso trabalho vai além da segurança pública. Preservar as áreas naturais é fundamental para o bem-estar da cidade e das futuras gerações”, afirmou.

Outros casos

Além da atuação ambiental, a GCM de Suzano participou de outras importantes ocorrências nos últimos dias. Na última segunda-feira (05/05), uma equipe do Canil localizou um veículo furtado após patrulhamento pela rua Concórdia, na Vila Urupês. Uma denúncia foi enviada informando que um homem havia colidido com o veículo e fugido do local. Durante diligência, os guardas encontraram o suspeito com ferimentos decorrentes do acidente. Após reconhecimento pela vítima, ele foi encaminhado ao pronto-socorro e, posteriormente, à autoridade policial. As equipes de comando permaneceram no local preservando a área do acidente.

Já na quarta-feira da última semana (30/04), uma quantidade de entorpecentes foi apreendida por uma equipe da Força Patrulha durante patrulhamento no bairro Jardim Dona Benta. Os GCMs receberam informações sobre indivíduos em atitude suspeita na estrada do Marengo, no Cidade Boa Vista, porém, ao chegarem, os suspeitos fugiram. No local, foi encontrado um barraco abandonado com um colchão e, sobre ele, havia 305 porções de cocaína, 108 de maconha, 263 de crack e seis frascos de lança-perfume. Todo o material foi encaminhado ao 2º Distrito Policial da Boa Vista, onde ficou apreendido.

“O trabalho da nossa Guarda Civil Municipal é constante e estratégico. Atuamos em diversas frentes, sempre com o objetivo de garantir mais segurança, combater o tráfico de drogas e preservar o meio ambiente da nossa cidade”, destacou Balbino.

A GCM de Suzano está disponível para atendimentos pelos telefones 153 e (11) 4746-3297. Além disso, a corporação conta com diversas bases operacionais espalhadas pela cidade, incluindo a Base Operacional GCM José Inácio, no Jardim Casa Branca (estrada dos Fernandes, 2.590); a Base Operacional do Jardim Boa Vista, (avenida Katsutoshi Naito, 957 – Sesc) a base central, na Vila Figueira (rua Alfredo Batista Pizzolato, 599), a unidade instalada no Parque Municipal Max Feffer, no Jardim Imperador (rua Senador Roberto Simonsen, 90); e a Base de Segurança Integrada (BSI), situada na Praça João Pessoa, no centro da cidade.