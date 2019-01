Guarda Municipal de Suzano atua em 3,7 mil ocorrências em 2018

A Secretaria de Segurança Cidadã de Suzano elaborou um levantamento das ações promovidas pela Guarda Civil Municipal (GCM) entre os meses de janeiro e novembro de 2018, desde atendimentos a acidentes de trânsito e casos contra o patrimônio público a iniciativas sociais e encaminhamentos à Polícia Militar. No total, foram cem tipos de ocorrências relacionadas à atuação dos agentes de segurança.

Além disso, desde de outubro do ano passado a corporação passou a ter um grupamento de elite, a Ronda Ostensiva Municipal (Romu), que conta com nove agentes. Em dezembro, a GCM ainda foi homenageada pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP) em referência ao programa Patrulha Maria da Penha.

Segundo o relatório da pasta, a corporação esteve presente ao longo de 2018 em 3.757 ocorrências. Dentre os tópicos que tiveram maior número de registros estão 780 assistências a outras secretarias, 708 abordagens, 610 cumprimentos de ordem de serviço, 241 atendimentos sobre perturbação de sossego e 65 prestações de socorro. Em relação a roubos e furtos de estabelecimentos, residências, transeuntes e veículos, a GCM de Suzano esteve presente em cem casos, que resultaram em 33 prisões em flagrante.

Além disso, ao longo do ano também houve importantes investimentos em equipamentos e armamentos. Em maio foram adquiridas 18 pistolas semiautomáticas calibre 380. Já em agosto a GCM recebeu um lote da Prefeitura de Campinas. A cidade foi contemplada com 25 revólveres calibre 38, das marcas Taurus e Rossi. Todos os 134 agentes passaram por treinamento e avaliação psicológica e estão aptos a portarem as armas. Anualmente, integrantes passam ainda por uma requalificação de 80 horas, que é uma exigência da Polícia Federal.

Na sequência, a Secretaria de Segurança Cidadã de Suzano adquiriu 160 coletes balísticos. A renovação dos itens ocorreu entre o fim de outubro e o começo de novembro. Os equipamentos, produzidos em aramida, são de nível II e têm durabilidade de até seis anos.