Guarda Municipal de Suzano recebe 15 novas pistolas

A Guarda Civil Municipal (GCM) recebeu um reforço em seu arsenal. A corporação agora conta com mais 15 pistolas calibre 380, da marca Taurus, que já estão disponíveis para uso do efetivo. O armamento foi adquirido pela Prefeitura de Suzano por meio de uma emenda parlamentar de autoria da vereadora Gerice Rego Lione no valor de R$ 76,5 mil.

As novas armas foram recebidas na última sexta-feira (17/04) pelo assessor estratégico da Secretaria de Segurança Cidadã, Jefferson Ferreira dos Santos, e pelo comandante da GCM, Sérgio de Assis Andrade. As munições necessárias para utilização das pistolas no patrulhamento diário já haviam sido garantidas e outras ainda serão compradas futuramente para treinamento dos agentes.

“A aquisição dessas armas, que vão se somar ao nosso arsenal, vem ao encontro da proposta do atual governo de implementar melhorias e de reaparelhamento da GCM”, destacou comandante da corporação. “As novas pistolas são de grande importância, principalmente porque estamos formando novos agentes e, assim, todos vão poder prestar um serviço de excelência na nossa cidade”, complementou o assessor estratégico da pasta.

O prefeito Rodrigo Ashiuchi agradeceu a iniciativa da vereadora Gerice Lione de destinar emenda parlamentar para aprimorar o trabalho da GCM. “Nossa intenção é que as armas nunca precisem ser utilizadas, porém elas incrementam a atuação dos nossos guardas, no sentido de garantirem mais segurança à população e proteção aos patrimônios municipais. Ainda que as atenções estejam voltadas prioritariamente ao enfrentamento da pandemia do novo coronavírus, há setores que requerem atenção contínua. E a segurança é um deles”, destacou.

Ao longo do atual governo, a corporação vem recebendo uma série de melhorias, como aquisição de armamento, viaturas, coletes balísticos, rádios de comunicação, entre outros itens. Além disso, a Secretaria Municipal de Segurança Cidadã está convocando 57 candidatos aprovados no concurso público nº 001/2018, com o objetivo de ampliar e intensificar os serviços realizados pela GCM. Desta forma, o quadro de agentes na cidade passará de 127 para 184.