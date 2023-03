Guinchos oferecem serviço para liberação de vias no Alto Tietê

Das dez cidades da região, cinco contam com serviço municipal e emergencial para recolhimento de veículos apreendidos e direcionados ao Pátio Municipal de cada cidade.

Com as chuvas fortes e enchentes, os moradores podem contar com o apoio dos municípios para liberação de vias depois de acidentes ou fenômenos naturais, para garantir a segurança dos motoristas em caso de emergência não esperada nas vias.

Além disso, o serviço de "Guincho Municipal" serve como um apoio para Secretaria de Transportes e Mobilidade Urbana, a Guarda Civil Municipal (GCM) e Polícia Militar (PM) para atendimento ao Código de Trânsito Brasileiro, com recolhimento dos veículos em caso de infrações.

Este é um serviço restrito aos casos de apreensões e de apoio depois de acidentes e não é disponível à população, como os guinchos particulares.

Em Suzano e Mogi das Cruzes não há serviço municipal de guincho para remoção de veículos particulares, mas contam com a remoção de automóveis para o pátio municipal. Já em Guararema, o veículo é levado ao local mais próximo que não tenha risco de acidentes.

O serviço pode ser acionado em Ferraz de Vasconcelos e nas outras cidades, pelos agentes de Trânsito, policiais militares, Polícia Civil e Guarda Civil Municipal.

Entre os municípios, Itaquá deverá, nos próximos dias, receber um veículo que será utilizado para o serviço de guincho, dando início aos atendimentos por meio de chamados não apenas emergenciais.

Enquanto que Arujá está em fase de preparação para a licitar um pátio na cidade, com recolhimento e custódia de veículos. Até o momento, a Polícia Militar utiliza uma empresa de Santa Isabel para recolher os automóveis apreendidos.

Ainda no Alto Tietê, Poá e Biritiba Mirim não possuem guincho. As Prefeituras de Santa Isabel e Salesópolis não informaram se há este serviço nas cidades.

