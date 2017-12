Há 20 anos, suzanense se veste de papai noel e encanta crianças e famílias da cidade

Tradicional com o seu trenó motorizado, cobiçado por todas as crianças e famílias para tirar uma foto, aquele que acena e distribui balas e doces. Sim, é o Papai Noel Thomaz Fidalgo, de 55 anos, que passeia pelas ruas de Suzano há 20 anos alegrando a população nessa época de festividade. Com intuito de transmitir o espírito natalino - amor e união -, ele contou qual é o sentimento em passar por mais de um mês vestido de bom velhinho.

A ideia de atuar como Papai Noel começou em casa. De família alemã, Thomaz resolveu acrescentar uma diversão na comemoração dos parentes, que é tradicional em todo Natal. Um ano depois, o que era brincadeira virou coisa séria. Ele comprou uma charrete e começou a distribuir balas e doces, vestido de bom velhinho, para a garotada do bairro onde mora, a Vila Amorim. Com a repercussão e a aceitação do público, ele decidiu construir um trenó de materiais recicláveis, que era puxado por um fusca, no terceiro ano da iniciativa. Serralheiro aposentado, o suzanense conseguiu o que almejava. No ano seguinte, pensou mais uma vez em modernizar o veículo para agradar e melhorar o atendimento. Thomaz motorizou o trenó e assim iniciou de vez uma história brilhante na cidade, que dura até hoje.

Atualmente, com um traje a caráter do bom velhinho, ele chama a atenção de todas as pessoas por onde passa. Além de andar pelas ruas, ele também faz visita a entidades carentes, creches, hospitais, entre outros locais. "É uma admiração muito grande que as pessoas têm por mim. Para se ter ideia, no Centro de Suzano não consigo andar de tanto que as crianças pedem para eu parar. Fico tirando foto e entregando doce para todos. Fico feliz de vê-los bem e passar essa mensagem do Natal, que é tão importante", enfatizou.

Em 2016, o Papai Noel distribuiu cerca de 200 quilos de balas, além de brinquedos arrecadados por ele mesmo. Neste ano, até a véspera do Natal, ele pretende superar a meta e entregar a cerca de 350 quilos de doces, em 80 visitas. Os produtos entregues à população são recebidos de pessoas próximas a ele, que o ajudam nessa caminhada.

Thomaz destacou que a iniciativa é um trabalho humano e que o final é gratificante. Isso porque ele acredita que além de transmitir o espírito natalino as crianças e famílias, ele enxergar nele mesmo um exemplo de superação, onde passa mais de quatro horas por dia dentro de um traje de veludo, com uma barriga falsa de 10 quilos.

"É um serviço difícil, que desgasta muito no calor. Mas a sensação espiritual depois que acaba é ótima. Faço isso para que o Brasil sempre pense alto e melhore. Desejo a todos um Feliz Natal e que Deus os abençoe com muita saúde", completou.