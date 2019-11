Há oito anos em funcionamento, Unidade Municipal de Fisioterapia faz 2 mil atendimentos por mês

A Unidade Municipal de Fisioterapia, administrada pela Secretaria de Saúde de Suzano, realiza cerca de 2 mil atendimentos por mês. O equipamento público completou em outubro oito anos de prestação de serviço gratuito à população que necessita de tratamento e recuperação de condições físicas. E a previsão é de ampliar ainda mais esse trabalho.

Atualmente, o local conta com sete fisioterapeutas e uma terapeuta ocupacional entre os seus profissionais e tem uma área física com capacidade para atender mais de cem pacientes de segunda a sexta-feira. O serviço abrange desde crianças com problemas ortopédicos e neurológicos até adultos com quadros decorrentes de acidentes e quedas. A demanda é encaminhada para lá pela Central de Vagas da Secretaria Municipal de Saúde.

A avaliação dos usuários sobre a unidade tem sido bastante positiva. Em levantamento realizado pela direção no mês de setembro, foi constatado que mais de 90% dos pacientes aprovaram a postura e a atenção dos profissionais, as orientações recebidas e o interesse na solução dos problemas.

O gerente do local, Luiz Antonio Fidalgo, afirmou que o município vem trabalhando para aumentar a oferta de serviços para a população, que hoje é de 1.950 sessões mensais. “Temos a perspectiva de ampliação do atendimento em grupo e em acupuntura, que auxiliam amplamente no processo de recuperação dos pacientes”, apontou.

Para marcar o aniversário de oito anos de funcionamento, completados em 14 de outubro, a Unidade Municipal de Fisioterapia promoveu uma comemoração com a presença de autoridades, inclusive do vice-prefeito Walmir Pinto, que naquele momento assumia o governo da cidade de maneira interina.

Também estiveram presentes os vereadores Leandro Alves de Faria, Max Eleno Benedito, Marcos Antônio dos Santos e Lisandro Frederico. Na ocasião, foram promovidas palestras voltadas aos usuários e à população em geral, com temas como movimentação ativa, problemas comuns da vida moderna e prevenção de instabilidade e de queda de idosos.

“Tratar com carinho, profissionalismo e atenção aos detalhes pode fazer a diferença na vida das pessoas em suas tarefas, onde um passo pode significar uma grande vitória. Nosso principal objetivo enquanto Poder Público é oferecer um serviço competente, abrangente e, acima de tudo, gratuito”, disse Walmir.

O secretário municipal de Saúde, Luis Cláudio Guillaumon, destacou a importância do fisioterapeuta no Sistema Único de Saúde (SUS) para fazer o acompanhamento de pacientes que precisam de tratamento específico para restabelecimento precoce ou para uma melhor qualidade de vida.

“É fundamental que o SUS tenha o fisioterapeuta presente, e a Secretaria de Saúde investe e quer aprimorar a cada dia esse tipo de atendimento. Somente com a atuação conjunta dos profissionais vamos conseguir dar uma qualidade maior ao serviço para todo mundo. É uma equipe unida que faz a Saúde de Suzano acontecer”, disse o chefe da pasta.