Hamburgueria suzanense faz campanha para arrecadar recursos ao combate a Covid-19

Apesar da pandemia do novo coronavírus e da proibição da abertura de comércios não essenciais, empresários e empreendedores do ramo alimentício de Suzano encontraram maneiras de contribuir com a cidade no combate à doença. É o caso de Daniel Ribeiro, proprietário da Banks Burger.

Como forma de ajudar, o empresário iniciou uma campanha, onde a cada hambúrguer vendido, combo ou separado, R$ 1 será destinado para compra de materiais no combate ao coronavírus, que serão encaminhados ao Fundo Social de Solidariedade de Suzano. Para Ribeiro, a ação foi uma das maneiras que encontrou para contribuir com a sociedade nesse momento de restrições e pandemia.

“Nós vimos essa necessidade de ajudar a sociedade e de contribuir de alguma forma e também de agradecer aos profissionais que estão na linha de frente no combate à doença. Então essa foi uma das formas que encontramos para ajudar”, explica.

A campanha foi iniciada no dia 3 de junho e a previsão é de que dure um mês. O proprietário conta, que além dessa ação, outras iniciativas já foram desenvolvidas pela hamburgueria, inclusive a doação de lanches para membros da equipe de bombeiros da cidade.

Em fevereiro deste ano, a Banks Burger também realizou uma campanha em prol dos incêndios florestais na Austrália, e arrecadou R$ 452, com uma ação nos mesmos moldes dessa para o combate ao coronavírus. Por esse motivo, o proprietário acredita que a campanha será bem recebida pelos clientes para o combate ao coronavírus.

Ribeiro diz que a solidariedade e a ajuda ao próximo sempre foram bandeiras levantadas pela empresa, que está fazendo um ano de inauguração. “Não é algo que começou de agora. Eu fui ensinado desde pequeno a ajudar o próximo e ser solidário. Esse é a visão que tenho para a nossa hamburgueria, de ajudar a comunidade local, e não ser apenas um empreendimento”, conta.