Hapvida inaugura Centro de Transplante de medula óssea infantil

Crianças de todo o Brasil agora têm, a partir deste mês de julho, uma nova referência nacional para transplante de medula óssea. O Hospital Sinhá Junqueira, em Ribeirão Preto/SP, passa a abrigar o primeiro centro de transplante de medula e terapia celular pediátrico da Hapvida, voltado exclusivamente ao público infantil e adolescente.

A novidade representa um marco para a empresa. Com a abertura do serviço, pacientes de até 18 anos com doenças como leucemias, linfomas, anemias graves e outras condições hematológicas poderão ser atendidos em um único local, por uma equipe multidisciplinar qualificada.

Segundo o diretor médico Nacional de Programas Especiais e Transplantes da Hapvida, André Luiz Fioravante, Ribeirão Preto/SP foi escolhida para sediar o centro de realização de transplantes de medula óssea (TMO) pediátricos por reunir fatores decisivos, como a disponibilidade de terapias complexas — entre elas a irradiação corporal total (TBI) — além de equipes especializadas e experientes. A localização estratégica da cidade, no interior de São Paulo, com fácil acesso e boas condições de deslocamento, também contribuiu para essa escolha.

“Esses diferenciais posicionam Ribeirão Preto como um polo ideal para concentrar atendimentos de alta complexidade voltados ao público infantil”, aponta o médico.

Transplantes

A iniciativa contempla dois tipos de transplantes: o alogênico aparentado (realizado com medula de um doador compatível da família) e o autólogo (com a própria medula do paciente).

“Este é o primeiro serviço de transplante de medula óssea pediátrico da Hapvida. Até então, esses pacientes eram encaminhados a diversos hospitais do país, parceiros da rede credenciada. Agora, vamos reunir tudo em um único centro, com equipe especializada e estrutura de ponta, garantindo o mesmo padrão de atendimento desde o pré-transplante até o pós-transplante”, afirma o oncologista pediátrico Luiz Guilherme Darrigo Júnior, diretor técnico do novo serviço.

Alta qualificação

A equipe responsável é formada por cinco médicos com pós-graduação e especialização em transplante, todos com ampla vivência em terapia celular. Darrigo, que coordena a equipe, possui doutorado pela USP de Ribeirão Preto e pós-doutorado em terapia celular no Hospital Necker da Université Paris-Descartes, na França, além de vasta experiência no atendimento oncológico infantil.

“É uma equipe extremamente qualificada e preparada para lidar com a complexidade que esse tipo de tratamento exige. Também foram contratadas enfermeiras especializadas em terapia celular. Desenhamos um fluxograma de atendimento personalizado e uma estrutura hospitalar voltada para internações que podem durar de 30 a 50 dias, oferecendo acolhimento e segurança aos pacientes e às famílias”, completa o oncologista.

O novo centro já está pronto e credenciado para receber pacientes de todo o Brasil que sejam beneficiários da Hapvida. As despesas com o translado do beneficiário, assim como do seu acompanhante, serão custeadas pela empresa, incluindo passagens aéreas e/ou terrestres e hospedagem.

Com essa iniciativa, o Hospital Sinhá Junqueira reforça o compromisso do grupo com a ampliação da oferta de tratamentos de alta complexidade no setor de saúde suplementar.