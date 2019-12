HBR Realty anuncia ampliação do Suzano Shopping e geração de 200 vagas de emprego

O diretor-presidente da HBR Realty, Henrique Borenstein, anunciou nesta segunda-feira, 23, que o Suzano Shopping vai passar por reformas a partir de março. Ele, porém, não disse um prazo para conclusão da obra.

Segundo Borenstein, a mudança principal será na praça de alimentação. Para o empresário, a ideia é ampliá-la. Durante entrevista coletiva, o executivo pontuou que, para realizar as intervenções na praça de alimentação, o cinema será reconstruído. O empreendimento deve ficar no segundo andar e, com isso, o espaço físico aumentará.

Borenstein, porém, não divulgou data para a conclusão das obras. "A reforma de um shopping é o mesmo que trocar a roda com o carro andando", frisou. O prefeito Rodrigo Ashiuchi (PL) também participou do evento e falou sobre a importância das intervenções. “Não temos como estipular um número de empregos, mas a expectativa é que cresça. Quando uma reforma dessa chega, ela atrai novas lojas, novos empresários. É uma atração maior. E isso influencia na geração de emprego e renda do município”, diz o prefeito suzanense.

Questionado sobre os investimentos, o executivo da HBR Realty se limitou em dizer que "ficará um brinco o novo local", brincou Borestein. E complementou: “Adquirimos o shopping há quatro meses, e o que conseguimos fazer foi um básico: pintura, jardinagem, troca de lâmpadas. Garantimos um bom ambiente para as festas de fim de ano. Agora no próximo ano iremos pegar firme para colocar o shopping nos padrões da Helbor”.

Estimativas iniciais do executivo apontam que, ao menos, 200 empregos serão gerados no shopping. Não é descartada que essa oferta aumente a partir da instalação de novas lojas com a ampliação.

Ashiuchi destacou que, com as obras no Suzano Shopping, a tendência é de que outros setores da cidade tenham uma melhora. "Com as melhorias no shopping, possivelmente, vamos melhorar a Rua Sete de Setembro (via em frente ao centro comercial) e, também, melhorar a Avenida Armando de Salles Oliveira", disse.

Borenstein encerrou a coletiva dizendo que quer trabalhar para “que as pessoas se orgulhem do shopping que tem”.