HC aguarda abertura de 90 leitos; Estado faz planejamento

A ativação do Hospital Auxiliar das Clínicas de Suzano, localizado na Vila Amorim, está em fase de planejamento junto a Secretaria Estadual de Saúde. A informação foi divulgada pela entidade.

Esse planejamento engloba a abertura de 90 leitos emergenciais, criados por conta da pandemia do novo coronavírus, que foram confirmados pelo governo estadual, por meio do secretário de Desenvolvimento Regional, Marco Vinholi, no dia 25 de março.

Na ocasião, durante uma videoconferência sobre o enfrentamento do novo coronavírus, o secretário compartilhou a notícia com o prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi (PL), e com o secretário municipal de Saúde, Luis Claudio Rocha Guillaumon.

O pedido para a abertura de leitos para Covid-19 foi realizada pelo deputado estadual André do Prado (PL), em 23 de março e confirmada pelo Estado no dia 06 de abril.

Entretanto até o momento esses leitos ainda não foram abertos para receber pacientes que necessitam de internação por conta da Covid-19.

Histórico

Em reportagem publicada em 26 de março pelo DS, as obras do antigo prédio do HC estavam previstas para serem concluídas no primeiro semestre de 2020, com o custo de R$ 6,8 milhões.

No último dia 12, em reunião realizada com os prefeitos que integram o Condemat (Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê), o prefeito Rodrigo Ashiuchi fez a solicitação ao governo do Estado para a disponibilização de leitos no HC de Suzano e no Hospital Regional Dr. Osíris Florindo Coelho, em Ferraz de Vasconcelos, para atender a moradores da região.

Na ocasião, o secretário Marco Vinholi reforçou que todas as tratativas em relação ao Hospital das Clínicas estão sendo conduzidas entre o próprio hospital e a Secretaria Estadual de Saúde.

O hospital

O Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo é uma autarquia que está vinculada ao governo estadual, a qual o HC de Suzano pertence.

A unidade foi inaugurada em 1960, com a intenção de ser um equipamento de retaguarda para os demais institutos do HC, prestando assistência médico-hospitalar especializada para pacientes de longa permanência. Atualmente, o hospital está em processo de reforma do prédio atual e de construção de um novo prédio.