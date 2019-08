HC de Suzano começa atender em setembro exames de raio-x, tomografia e ultrassom

Técnicos da Diretoria Regional de Saúde (DRS-1) do Governo do Estado e da Câmara de Saúde do CONDEMAT – Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê estão mobilizados na elaboração do plano de trabalho do Centro de Diagnósticos por Imagem (CDI) do Hospital das Clínicas – Auxiliar de Suzano, que deverá iniciar o atendimento ao público a partir de setembro.

A unidade de saúde disponibilizará uma cota mensal de procedimentos para atender os pacientes das redes municipais de saúde do Alto Tietê. Serão ofertados os exames de raio-x, tomografia e ultrassom. A expectativa, com isso, é reduzir o tempo de espera dos pacientes e propiciar maior agilidade nos diagnósticos médicos.

“O plano de trabalho que está sendo construído pela DRS-1 é essencial para garantir que o funcionamento do CDI, na parte que será disponibilizada para o Alto Tietê, atenda as necessidades dos municípios e complemente a oferta existente hoje, permitindo maior agilidade na realização dos exames e, consequentemente, nos diagnósticos”, ressalta a coordenadora da Câmara Técnica de Saúde do CONDEMAT, Adriana Martins.

Em reunião realizada no início desse mês, na sede da DRS-1, foi acertado que o CONDEMAT fará o levantamento da demanda e viabilidade dos municípios a partir das indicações que serão liberadas pelo Hospital das Clínicas para os exames.

“A fase agora é de detalhamento. Ultrassom, por exemplo, serão todos os tipos, inclusive o obstétrico? Quais os tipos de raio-x serão realizados? São essas definições que estão sendo tratadas pela DRS-1 e pelo CONDEMAT para que os pacientes atendidos na rede pública dos municípios do Alto Tietê possam começar a ser direcionados para o Hospital das Clínicas de Suzano”, questionou Adriana.