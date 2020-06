HC de Suzano inicia atendimento para pacientes com Covid-19 na próxima segunda-feira, informa Estado

A Secretaria de Estado da Saúde, através do secretário executivo Adriano Ribeiro, informou nesta terça-feira (30) que o atendimento Covid-19 no Hospital das Clínicas de Suzano começará na próxima segunda-feira, dia 6 de julho. De acordo com ele, a unidade recebe os ajustes finais e equipamentos para receber os pacientes a partir da semana que vem. Inicialmente deverão ser disponibilizados 10 leitos de UTI e 30 de Clínica Médica no bloco C, que ficará exclusivo para infectados pelo coronavírus.

A abertura do HC Suzano para pacientes Covid-19 faz parte dos compromissos assumidos pelo Estado com o CONDEMAT – Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê e o Ministério Público Federal (MPF), no dia 19 de maio, para ampliar a capacidade hospitalar da Região.

O cronograma estabelece a data de 30 de junho para o atendimento no HC, o que também foi confirmado há poucas semanas pelo governador João Doria. O adiamento foi justificado pelo atraso na estruturação do bloco C para o atendimento Covid-19. Não há previsão, no entanto, de implantação dos outros 50 leitos clínicos para totalizar os 90 anunciados.

O Condemat apurou que o MPF irá notificar a Secretaria de Estado da Saúde sobre o cumprimento do prazo e capacidade de leitos do HC Suzano e também do Hospital Dr. Arnaldo Pezzuti Cavalcanti, em Mogi das Cruzes. O Estado tinha se comprometido a abrir 60 leitos de UTI Covid-19 no hospital mogiano até hoje, sendo que não há informações oficiais sobre isso.