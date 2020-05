HC de Suzano será aberto para pacientes com Covid-19 até 30 de junho

O prefeito Rodrigo Ashiuchi recebeu nesta terça-feira (19) a notícia de que o Hospital Auxiliar das Clínicas de Suzano será aberto até 30 de junho para atender pessoas diagnosticadas com o novo coronavírus (Covid-19). Haverá leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e de enfermaria para a região.

O anúncio foi feito pelo secretário estadual de Saúde, José Henrique Germann Ferreira, em reunião por videoconferência com representantes das 12 cidades do Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê (Condemat).

De acordo com o chefe da pasta, a reforma da estrutura física de um dos dois prédios existentes na área do HC está sendo finalizada e na sequência haverá a aquisição e a instalação de camas, respiradores e demais itens que compõem os leitos. Em paralelo, será realizada a organização de pessoal para gerir a unidade.

A cobrança pela abertura do HC tem sido recorrente por parte da prefeitura. O chefe do Executivo suzanense, inclusive, foi vistoriar as obras na semana passada, ao lado do diretor-executivo, Eduardo da Silva Santocchi, e do diretor de Enfermagem, José Jorge Quadros.

“Estou solicitando ao governo estadual os leitos de UTI para nossa região. E hoje tivemos uma data oficial por parte da Secretaria de Estado da Saúde, que vai fazer a abertura para atendimento de pessoas com o novo coronavírus até o final do mês que vem. Agradeço o governador João Doria por atender essa demanda do Alto Tietê”, concluiu.

Em sua fala, o secretário estadual ainda afirmou que em 15 dias também serão abertos leitos de UTI e de enfermaria no Hospital Regional Dr. Osíris Florindo Coelho, em Ferraz de Vasconcelos. “Fizemos essa reunião com prefeitos e técnicos para buscar soluções rápidas e eficientes. Por isso, coloquei datas para nossas ações. Ficam estipuladas a abertura do Regional de Ferraz em 15 dias e a do HC de Suzano até 30 de junho”, reiterou.