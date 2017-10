HC recebe novos equipamentos em novembro e fará 4 tipos de exames

O novo hospital de Suzano, vinculado ao Hospital das Clínicas (HC), vai receber novos equipamentos no próximo mês. A previsão é de no primeiro trimestre do próximo ano, a unidade ofereça à população da região pelo menos quatro tipos de exames. O assunto foi debatido ontem em reunião entre representantes do Consórcio Municipal do Desenvolvimento do Alto Tietê (Condemat) e o superintendente do HC, Antonio José Rodrigues Pereira. O prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi (PR), também participou do encontro, que aconteceu em São Paulo.

“O superintende do Hospital das Clínicas, Antonio José, confirmou a chegada dos equipamentos, agora, no mês de novembro. Obviamente são equipamentos de última geração, equipamentos que vem do Instituto de Radiologia, da Faculdade de Medicina da USP. Então vem com uma ótima qualidade. Estes equipamentos precisam de um ou dois meses para serem preparados e serem instalados. Nós acreditamos, por esta reunião, que no primeiro trimestre, no máximo, do ano que vem, nós já teremos uma oferta de no mínimo quatro tipos de exame para Suzano e região”, disse o presidente da Câmara Técnica de Saúde do Condemat, Téo Cusatis.

Ele também afirmou que o atendimento destes novos exames não vai desafogar o sistema de saúde da região, que tem passado por problemas, como na Maternidade da Santa Casa de Mogi e no Hospital Guido Guida, em Poá. “Não desafoga, mas ajuda. No momento de crise que estamos”. Cusatis também disse que a migração de pessoas que deixaram de pagar plano de saúde e, agora, são atendidas na rede pública também ajuda a sobrecarregar o sistema. “O Condemat fez um convite, que aliás não é um convite, imagino que vai ser obrigatório, a inserção do Hospital das Clínicas de Suzano na rede de saúde do Condemat, do Alto Tietê. Por que? Assim como eles vão oferecer exames e nós pretendemos, quando iniciar o atendimento dos exames, automaticamente iniciar uma discussão hospitalar”. A proposta feita pelo Condemat é de ajuda o HC, caso haja necessidade. Entre o exemplo citado por Cusatis está o caso de um equipamento da unidade quebrar. Nesta situação, o paciente não precisa ser deslocado para a Capital e poderá ser atendido na região.

O prefeito de Suzano informou que na segunda quinzena de novembro haverá uma reunião no HC de Suzano para confirmar quais exames e a quantidade que será disponibilizada. Ashiuchi disse também que a reunião de ontem confirmou que o hospital não vai funcionar de portas abertas. “O que é importante, a primeira coisa, que foi dita por eles, que ficou muito claro. O hospital, não é um hospital de pronto atendimento, não é um hospital de pronto-socorro, não é um hospital de atendimento direto, de quem chegar lá. Mas é um hospital que vai poder contribuir não só com a saúde de Suzano e do Alto Tietê, mas com relação a parcerias de exames, principalmente da parte de imagens, de laboratórios. Futuramente pode ter outras parcerias, como salas cirúrgicas”.