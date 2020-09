HC: taxa de ocupação de leitos é de 23,5%; pacientes permanecem 15 dias

A taxa de ocupação dos leitos no Hospital das Clínicas (HC) de Suzano é de 23,5%, com tempo médio de permanência dos pacientes em torno de 15 dias. Até o momento, já foram atendidos mais de 30 pacientes na unidade.

O Hospital Auxiliar de Suzano informou, que possui 20 leitos de internação para pacientes com diagnóstico suspeito ou confirmado de Covid-19.

A unidade de internação continua dedicada exclusivamente para o atendimento de pacientes com diagnóstico suspeito ou confirmado de Covid-19. “Todos os pedidos de internação ou transferência para esta unidade são realizados por meio da Central de Regulação de Oferta de Serviços de Saúde (Cross)”, informou o hospital.

O atendimento Covid-19 no Hospital das Clínicas de Suzano teve início em julho após a unidade receber os ajustes finais e equipamentos para receber os pacientes.

A abertura do HC Suzano para pacientes Covid-19 faz parte dos compromissos assumidos pelo Estado com o Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê (Condemat) e o Ministério Público Federal (MPF), no dia 19 de maio, para ampliar a capacidade hospitalar da região.

Na ocasião, o Condemat apurou que o Ministério Público Federal (MPF) iria notificar a Secretaria de Estado da Saúde sobre o cumprimento do prazo e capacidade de leitos do HC Suzano e também do Hospital Dr. Arnaldo Pezzuti Cavalcanti, em Mogi das Cruzes.

O Estado tinha se comprometido a abrir 60 leitos de UTI Covid-19 no hospital mogiano até hoje, sendo que não há informações oficiais sobre isso.