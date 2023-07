HC vai abrir as portas em até 20 dias, assegura presidente da Alesp

O anúncio foi feito pelo deputado em coletiva de imprensa na Câmara de Mogi durante a recepção do secretário de Segurança do Estado, Guilherme Derrite.

"Depois de um longo trabalho, de longos anos, a Organização Social de Saúde (OSS) foi contratada. Tem algumas questões de organização administrativa. E agora estamos finalizando essas questões e algumas reformas na estrutura do HC. Acreditamos que nos próximos 15 a 20 dias teremos uma notícia muito boa para a cidade de Suzano que é a abertura do HC", disse o deputado André do Prado.

A OSS escolhida para administrar o Hospital das Clínicas foi a Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina (SPDM). André do Prado reforçou que a escolha da SPDM é importante pois é a mesma responsável pelo Hospital Luzia de Pinho Melo, em Mogi.

OSS e HC

O nome da empresa vencedora foi publicado no Diário Oficial do Estado (DOE) em maio. Segundo o Departamento Regional de Saúde da Grande São Paulo (DRS I) da Secretaria de Estado da Saúde, a SPDM apresentou um plano que atende a proposta do departamento. O custeio operacional para o período definido no edital é de R$ 25.724.675,43.

A expectativa é de que o novo hospital promova atendimentos de urgência e emergência, internações, procedimentos cirúrgicos e exames, dentre eles estão tomografias computadorizadas, ultrassonografia, raio-x e análises clínicas, ortopedia, entre outros.

A nomeação da OSS que irá gerir a unidade é um dos últimos passos que garantem a abertura do Hospital Regional do Alto Tietê e, como não poderia deixar de ser, a conclusão da etapa foi celebrada pelo chefe do Poder Executivo municipal.

"Essa é uma grande notícia para nós. Há muito esperávamos por essa confirmação, o que mostra que estamos cada vez mais próximos da abertura de um hospital que será um marco da saúde não só para Suzano, mas para toda a nossa região", destacou Ashiuchi na época.

