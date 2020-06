Hemocentro adere à campanha de doação do Ministério da Saúde

O Hemocentro de Suzano vai aderir à Campanha Nacional de Doação de Sangue lançada pelo Ministério da Saúde na última sexta-feira (12). De acordo com o Ministério, a iniciativa visa incentivar as pessoas a adotarem o ato solidário neste período e quarentena e isolamento social.

De acordo com Verena Isabelle Coelho, responsável pela controladoria do Hemocentro, a expectativa é de que a campanha aumente a conscientização da população quanto a necessidade e importância da doação de sangue, mesmo em um momento atípico pelo qual a cidade está atravessando. “Esperamos que (a campanha) aumente a conscientização da população e consequentemente aumente o número de doadores. Agora que será realizado uma intensificação de divulgações nas mídias em geral para a população adotar essa atitude solidária mesmo no momento de pandemia do novo coronavírus”, explica Verena.

Para a profissional, a campanha do Ministério da Saúde deve ajudar nos estoques de sangue no município, uma vez que os informativos mostram que os protocolos de segurança e higiene dos hemocentros foram reforçados para garantir que a doação ocorra de maneira eficaz e sem riscos para os doadores. Vale ressaltar que o hemocentro de Suzano está necessitando de doações de sangue O+ e O-.

Para a doação basta ter ente 16 e 69 anos (desde que a primeira doação tenha sido feita até 60 anos. Menores de 18 anos precisam do consentimento formal do responsável legal). Além disso é preciso pesar mais de 50kg, estar bem alimentado e ter dormido pelo menos 6 horas nas últimas 24 horas. Também é preciso apresentar um documento oficial com foto.

Não podem doar pessoas que tenham passado por quadro de hepatite após os 11 anos de idade, ou ter diagnóstico de hepatites B e C, Aids (HIV), doenças associadas ao vírus HTLV 1 e 2 e doença de chagas. Também não podem doar pessoas que façam uso de drogas ilícitas injetáveis.

Estão impedidos temporariamente de doar pessoas com gripe, resfriado e febre, sendo necessário aguardar 7 dias após o desaparecimento dos sintomas. Pessoas infectadas pelo Covid-19 precisam aguardar 30 dias após a completa recuperação.

Para assegurar o distanciamento social e evitar aglomerações, o hemocentro está realizando os atendimentos com horários agendados. Mais informações podem ser obtidas através do telefone (11) 4752-9999. O hemocentro é localizado na Avenida Antônio Marques Figueira, 1862, Vila Figueira em Suzano.