Hemocentro busca doadores, mesmo com estoque satisfatório

O Hemocentro de Suzano informou que está com o estoque satisfatório. Mesmo assim, a unidade está aceitando ainda mais doações, principalmente de sangue das tipagens O+ e O- para poder atingir o estoque necessário.

A tipagem O- é doadora universal, ou seja, doa para todos os outros tipos sanguíneos. Por conta disso, é sempre necessário que o Hemocentro tenha muitos doadores dessa tipagem, segundo a responsável pela controladoria da unidade, Verena Isabelle.

As doações no Hemocentro de Suzano funcionam apenas com agendamento pelo WhatsApp no número 4752-9999. De acordo com a responsável pela unidade, isso acontece “para uma melhor organização do estoque e comodidade dos doadores”.

Verena explica, ainda, que os interessados em doar sangue que estejam vacinados contra a Covid-19 têm uma restrição. Quem for vacinado com Coronavac e Covaxin só pode fazer a doação após 48 horas da aplicação da vacina. As pessoas que foram imunizadas com outras vacinas só podem doar depois de sete dias da dose ter sido aplicada.

A responsável pela controladoria da unidade finaliza dizendo que as doações podem salvar a vida de diversas pessoas. “Com um gesto rápido e solidário, é possível salvar vidas de pessoas que necessitam de tratamentos, intervenções médicas, pacientes de doenças crônicas graves e feridos que precisam de transfusão. Em cada doação, uma pessoa pode salvar a vida de até quatro pessoas”.

O Hemocentro de Suzano está localizado na Avenida Antônio Marques Figueira, nas dependências da Santa Casa do município, no bairro Vila Figueira. O atendimento é feito das 9h às 13h.