Hemocentro convoca voluntários para o 'Junho Vermelho'

Em meio à campanha "Junho Vermelho", dedicada à doação de sangue, Suzano alerta a população sobre a necessidade de contribuir com o estoque do Hemocentro Transfusão, localizado na avenida Antônio Marques Figueira, 1.861, na Vila Figueira. Atualmente, há uma carência maior pelos tipos sanguíneos O+ e O-, que podem ser fundamentais nos atendimentos realizados nas unidades hospitalares do município e de todo o Alto Tietê.

O hemocentro reforça que os doadores procurem se atentar ao grupo sanguíneo citado para que ocorra o aumento desse estoque, se equiparando a outros que já apresentam uma quantidade satisfatória.

Para realizar a doação, é necessário o agendamento pelo telefone (11) 4752-9999. Por esse canal, serão prestados os esclarecimentos sobre os pré-requisitos necessários e os impedimentos, assim como os cuidados pós-doação. O público é informado, entre outras orientações, sobre a importância de fazer uma refeição prévia, mas sem a ingestão de alimentos gordurosos nas quatro horas anteriores. O intervalo é maior, 12 horas, para casos de consumo de bebida alcoólica ou tabaco. Grávidas e pessoas com peso inferior a 50 quilos não podem doar.

A campanha, que tem como sua data mais simbólica o 14 de junho, Dia Mundial do Doador de Sangue, foi instituída com o objetivo de incentivar as pessoas a doarem nesse período mais frio do ano, que é justamente quando se observa uma baixa nos estoques de sangue dos hemocentros. Nos últimos anos, Suzano tem registrado, assim como agora, uma queda maior dos tipos "O". Por isso, é fundamental a participação de novos doadores e também de munícipes que já têm o hábito de doar. Os homens devem respeitar um intervalo de tempo de dois meses entre uma doação e outra; para as mulheres, o período é de três meses.

O chamado "ciclo do sangue" obedece a algumas etapas que começam pela mobilização de doadores e a triagem e passam pela entrevista feita com o voluntário para garantir a sua segurança e a do receptor. Após a coleta, o sangue é encaminhado ao laboratório para separação dos hemocomponentes, sendo armazenado na sequência se todos os exames feitos não detectarem nenhuma anormalidade. A partir daí, fica disponível para a transfusão, conforme a compatibilidade de cada caso.

O secretário municipal de Saúde, Pedro Ishi, convocou os suzanenses para aderirem à campanha. "A mensagem que devemos reforçar é de que doar sangue salva vidas".