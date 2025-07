Hemocentro de Suzano emite alerta urgente para doações de sangue

O Hemocentro Transfusão Suzano alerta a necessidade urgente de doações sanguíneas dos tipos O+, O-, A+ e A -. Segundo a instituição, as baixas temperaturas do inverno contribuíram para a redução no número de doadores. Além disso, o Transfusão reforça que todas as tipagens são extremamente importantes, no entanto, essas quatro estão com os estoques zerados.

A responsável pela controladoria do hemocentro, Verena Isabelle, destacou a importância de ampliar o número de doadores. “Existem muitos que se preocupam e fazem grandes campanhas, inclusive pessoas que já doam há muitos anos conosco. Porém, para atingirmos o estoque necessário, precisamos sempre de novos doadores”, afirmou.

Cada doação, segundo Verena, pode salvar a vida de até quatro pessoas. “Com um gesto rápido e solidário, é possível salvar vidas de pessoas que necessitam de tratamentos, intervenções médicas, pacientes de doenças crônicas graves e feridos que precisam de transfusão”, explicou.

As doações podem ser feitas no Hospital Maternidade Suzano e na Santa Casa de Mogi das Cruzes. Para melhor organização do estoque e comodidade dos doadores, o atendimento é realizado apenas com agendamento pelo WhatsApp: (11) 4752-9999. Mais informações estão disponíveis no Instagram: @hemocentrotransfusao.