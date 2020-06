Hemocentro de Suzano está com estoque baixo e convoca doadores

Os estoques de sangue do hemocentro de Suzano estão cada vez mais baixos. Desde o início da pandemia, o número de doadores foi diminuindo gradativamente. Para a responsável pela controladoria do hemocentro, Verena Isabelle Coelho, caso os estoques continuem baixos, há risco de não conseguirem atender aos pacientes este final de semana.



“Nossos estoques estão super baixos hoje, e corremos o risco de não conseguirmos atender os pacientes esse final de semana. Estamos tentando campanhas, mas as empresas estão fechadas”, relata.



De acordo com Verena, o horário de doações foi prolongado até as 14h30 para atender mais doadores. Há necessidade de doadores para hoje, com urgência, de todos os tipos de sangue, em especial O+ e O-. Os atendimentos acontecem de segunda a sexta-feira das 9h às 14h30 e aos sábados das 9h às 11h.



Vale ressaltar que o hemocentro está seguindo todos os protocolos de segurança e de higiene devido ao novo coronavírus. É importante lembrar que ainda não há evidências científicas que mostrem que a possibilidade de transmissão da doença por meio de transfusão e que todas as medidas seguidas pelo hemocentro são de precaução.



Para evitar aglomerações, os interessados devem ligar no número (11) 4752-9999 para realizar o agendamento da doação. Dúvidas e mais informações podem ser obtidas através do mesmo número. O hemocentro está localizado na Avenida Antônio Marques Figueira, 1862, Vila Figueira em Suzano.