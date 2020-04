Hemocentro de Suzano registra baixa na doação de sangue; tipo O+ e O- estão perto do fim

Os impactos do novo coronavírus já podem ser sentidos no hemocentro de Suzano. De acordo com informações da controladoria responsável pela unidade na cidade, os estoques de sangue do tipo O+ e O- ainda não estão zerados. Entretanto a administração do local afirma que houve uma queda significativa do número de doações desse tipo de sangue, e que se caso as doações continuarem abaixo do esperado, os estoques podem acabar.

Para o hemocentro todas as doações são bem-vindas, principalmente dos tipos de sangue citados acima. As pessoas que desejarem realizar a doação devem entrar em contato com o hemocentro pelo número 4752-9999 ou 94442-7993 para agendar o dia da doação.

Para evitar a contaminação ou infecção pela Covid-19, alguns cuidados são adotados antes da doação. Seguindo os protocolos divulgados pelo Ministério da Saúde, os hemocentros do país devem observar se os candidatos podem ou não realizar a doação.

Se porventura o doador tenha se deslocado ou venha de alguma localidade com casos autóctones da doença confirmados, seja em território nacional ou internacional, essa pessoa deve ser considerada inapta à doação pelo período de 30 dias após o retorno desses locais.

Também são consideradas inaptas pessoas que tenham tido contato com algum portador da doença nos últimos 30 dias, bem como aqueles que tiveram contato com casos suspeitos e que estejam em avaliação.

Pessoas que tenham sido infectadas pela Covid-19, com confirmação laboratorial ou diagnóstico clínico, são consideradas inaptas pelo período de 90 dias após a completa recuperação (assintomáticos e sem sequelas que contraindique a doação).

Os candidatos à doação de sangue que apresentaram resfriado comum ou infecções de vias aéreas superiores causadas eventualmente por coronavírus, sem história de viagem para áreas que tenham casos confirmados da doença ou contato com pessoas provenientes destas áreas não devem ser considerados de risco para a infecção do vírus.

A nota do hemocentro ressalta que ainda não há evidência de transmissão da doença por meio de transfusão e que todas as medidas são de precaução. Além dessas medidas, o hemocentro também está seguindo todas as recomendações das autoridades sanitárias do país. "Já trabalhamos a algum tempo com o modelo de agendamento para as doações, que beneficia o doador a não ter que aguardar em fila para doação, evitando assim aglomerações de doadores no mesmo horário no hemocentro e agilizando o seu atendimento ao chegar", diz a nota.

Além disso, todos os funcionários da unidade fazem o uso de EPIs (Equipamentos de Proteção Individual), e todas as máscaras cirúrgicas que eram utilizadas antes da pandemia, foram substituídas por máscaras N95, recomendadas para a proteção.