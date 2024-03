Hemocentro precisa de novos doadores de sangue O+ e O

O Hemocentro de Suzano busca novos doadores de sangue com as tipagens O+ e O-. De acordo com a controladoria do local, esses dois são os tipos que sempre estão em falta. Segundo os responsáveis pelo local, a tipagem O- é sempre importante ter em estoque. “É a doadora universal, por isso sempre precisamos ter bastante doadores dessa tipagem”, disse.



O Hemocentro tem doadores assíduos, que fazem doações com frequência e há anos. No entanto, a controladoria do local explica que “para atingir o estoque necessário dessas duas tipagens, precisamos sempre de novos doadores”. A controladoria ressaltou, ainda, a importância das doações de sangue. “Com um gesto rápido e solidário, é possível salvar vidas de pessoas que necessitam de tratamentos, intervenções médicas, pacientes de doenças crônicas graves e feridos que precisam de transfusão. Em cada doação, uma pessoa pode salvar a vida de até quatro pessoas”, explica. Para uma melhor organização do estoque e comodidade dos doadores, os responsáveis pelo Hemocentro pedem que sejam feitos agendamentos para as doações.

A agenda pode ser feita pelo WhatsApp (11) 4752-9999. O Hemocentro de Suzano funciona de segunda a sexta-feira, das 9 às 13 horas, e no sábado das 9 às 11 horas. O local está situado na Avenida Antônio Marques Figueira, 1861, na Vila Figueira.



Parceria para a Prefeitura de Suzano



O Hemocentro de Suzano fechou uma parceria com a Prefeitura da cidade em troca de ingressos para o Suzano Fest. As 100 primeiras pessoas que agendarem, doarem sangue e falarem sobre o Suzano Fest, ganharão um par de ingressos para qualquer um dos shows. O evento acontece do dia 30 de março até o dia 2 de abril, com shows de Alexandre Pires, Simone Mendes, Luan Santana e Capital Inicial.