Hemocentro tem queda de doadores por causa da febre amarela

O Banco de Sangue, o Hemocentro Transfusão de Suzano, está com estoque de sangue em baixa. O motivo da diminuição está relacionado aos doadores que já tomaram a vacina contra a febre amarela. De acordo com o gestor administrativo do Hemocentro, Marco Antônio Garcia, a substância da vacina causa alteração no sangue e por esse motivo, a doação só pode ser feita depois um mês de o candidato ter se vacinado.

"Esse contratempo está causando baixa nos estoques, pois muitos chegam aqui e querem doar sangue, mas não podem porque acabaram de tomar a vacina. Tem que esperar de 28 a 30 dias para fazer a doação. Por isso estamos pedindo para quem for doar sangue, que tome a vacina depois. Desta forma teremos mais sangue em nossos estoques. Para quem já tomou a vacina, deve esperar um mês", explica.

Em média, o Hemocentro recebe de 40 a 60 doadores por dia, número considerado ideal para manter os estoques 'cheios'. Neste inicio de ano, o número de doadores caiu para metade, ou seja, cerca de 20 doadores por dia. O tipo sanguíneo que o banco mais necessita é o Tipo O+ e O-, que são considerados universais.

"Em época de férias escolares e em épocas de frio é comum os estoques ficarem baixos. Em julho, dezembro e até mesmo janeiro, o estoque baixo é considerado normal. Porém, por causa da febre amarela, o número de doadores diminuiu muito, e com isso o estoque sofre, pois temos que aguardar um mês para que esse doador volte", acrescenta.

O Hemocentro está realizando uma campanha para divulgar nas unidades de saúde. Através de cartazes, será informada a importância da espera da vacinação para a doação de sangue. Esse 'alerta' é para suprir as demandas que os hospitais têm nesta época de festas. "Temos que ficar atentos no Carnaval. Muitos acidentes acontecem nesse tempo e os hospitais têm uma demanda muito grande por sangue e ficar com o estoque em baixa é preocupante", teme. Vale ressaltar que uma bolsa de sangue, de 450 ml, pode salvar até 4 pessoas.

Doador

Para doar sangue, a candidato deve seguir alguns requisitos como ter mais de 16 anos e menos de 69 (menores de idade devem ir acompanhados de pai ou mãe, munidos de documentos de identificação); estar com o RG original; ter dormido pelo menos 6 horas; ter peso superior a 50 kg; não estar em jejum e não ter ingerido bebida alcoólica ou drogas ilícitas. Além disso, para os que fizeram tatuagens ou piercings, deve esperar um ano para se tornar um doador.