Herança de Chang Dai-chien é cenário de curta sobre Os Cavaleiros do Zodíaco

Em celebração aos 30 anos de estreia no Brasil do anime japonês que fez parte da infância de muitos brasileiros nos anos 90, amantes da cultura pop de todas as idades poderão conferir em breve “O Dragão de Rozan”, o mais recente projeto da produtora mogiana Raciocinando Filmes, financiado pela Lei de Incentivo à Cultura (LIC) com apoio da empresa JCL – Cabos de Aço, Cordoalhas e Acessórios. A estreia está prevista para o primeiro semestre de 2025, e, inspirada na história dos Cavaleiros do Zodíaco, a produção independente dirigida pelo cineasta mogiano Nando Rodrigues promete emocionar os fãs da franquia com a jornada de Shiryu, que, em busca de uma vida tranquila, precisará confrontar seu passado para proteger o legado de seu falecido mestre.

Para dar vida a uma das sagas de anime mais populares do mundo, a produção contou com a rica paisagem da natureza local, nos distritos mogianos de Taiaçupeba e Sabaúna, o que permitiu explorar a criação de cenários variados: desde campos de batalha épicos até santuários místicos. “A sinergia entre a natureza e a história do local criaram uma atmosfera única, capaz de transportar o público para o mundo de fantasia e aventura, além de poder contribuir para a valorização da cultura e história da nossa região. A escolha não poderia ter sido mais acertada”, pondera Rodrigues.

Cosmos de Taiaçupeba

O Jardim das Oito Virtudes, obra do renomado artista chinês Chang Dai-chien, o “Picasso da China”, foi um jardim budista com construções inspiradas na arquitetura chinesa, um verdadeiro tesouro cultural do século passado. Hoje, suas ruínas seguem sob as águas da represa do Rio Jundiaí, no distrito de Taiaçupeba, em Mogi das Cruzes, mas continuam sendo um convite à contemplação. O local, que atualmente está sob a supervisão do artista plástico Fabiano Spike, tornou-se um interessante ponto turístico da cidade, onde foi construída uma escultura de concreto de quatro metros em homenagem ao ilustre morador estrangeiro, cuja obra possui reconhecimento internacional em museus e galerias de arte ao redor do mundo, além do documentário “Da Cor e da Tinta: Em busca de Chang Dai-chien” (2023), elegível ao Óscar, e que foi co-produzido pelo jornalista e escritor mogiano Guilherme Gorgulho.

A junção do Jardim das Oito Virtudes com a saga dos Cavaleiros do Zodíaco pode parecer, à primeira vista, uma combinação inusitada, porém, ambos são um exemplo de como a influência da cultura oriental gerou um legado de arte, conexão com a natureza e busca pelo equilíbrio e sabedoria, inspirando e unindo gerações. “Nosso maior objetivo é entregar um produto final que faça jus a nossa paixão por Cavaleiros do Zodíaco, oferecendo uma experiência cinematográfica única, mesmo em uma produção independente”, revela Nando Rodrigues, que também produziu e dirigiu A Lenda de Fênix (2018), seu primeiro fan film de sucesso, além do longa-metragem Doug na Vida Adulta (2020), na mesma categoria.

“O Dragão de Rozan” contará ainda com a co-produção da Action Kung Fu, garantindo aos espectadores cenas de ação com dublês profissionais, a lendária “armadura de ouro”, ícone da série, confeccionada em tamanho real e a participação do dublador original da saga, Élcio Sodré, além de prometer muitos efeitos visuais, para deleite dos fãs e entusiastas da trama. Para mais informações, acompanhe a página no instagram do filme: instagram.com/odragaoderozan. Para conhecer a estátua de Chang Dai-chien, nas ruínas do jardim, é possível fazer uma visita guiada comprando ingressos pela plataforma Sympla, através do site oficial do projeto: changdaichien.com.br. O Jardim das Oito Virtudes está localizado na Estrada Municipal do Kiri, 10 – Taiaçupeba, Mogi das Cruzes/SP e o telefone para contato é o (11) 97527-2422.