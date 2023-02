Historiador fará mais uma homenagem no Mural dos Campeões em Suzano

O historiador do esporte, Altair da Silva, convidou o empresário Renan Rochite para ser homenageado no Mural dos Campeões.

Renan Rochite é conhecido pela organização de festas de rodeio e shows de sertanejo no interior de São Paulo e outros estados do País.

Ele é natural de Torrinha, cidade próxima a Rio Claro e Piracicaba.

Ele esteve em Suzano na última segunda-feira, onde também conheceu o presidente da Câmara de Suzano, Joaquim Rosa.

Altair comentou, que os rodeios são reconhecidos no cenário nacional como esporte, então lembrou que o trabalho desenvolvido há anos com sucesso pelo empresário, merecia a homenagem. Renan comentou na visita ao Presidente Joaquim Rosa: "Tanto o animal (touro) como o peão, são considerados atletas da modalidade country. Hoje em dia a vistoria tanto das Associações Defensoras dos animais como dos promotores públicos são bem rigorosas, por isso temos que cumprir todas as determinações de proteção não só aos animais, como aos peões de rodeio”, finalizou o empresário Renan Rochite.

O presidente da Câmara Joaquim Rosa ficou muito feliz com visita do empresário e disse: "Conversando com o Renan, eu consegui tirar inúmeras dúvidas a respeito das festas do peão de boiadeiro, vendo o grande profissionalismo da empresa do Renan Rochite".

Estiveram também presentes na visita a Câmara de Suzano, a esposa do empresário, Rafaela Rochite, e os filhos Rafael e Raul Rochite. Renan finalizou com o presidente da Câmara Joaquim Rosa, dizendo que no passado, Suzano sempre foi considerada uma das grandes festas do peão do estado de São Paulo, e disse estar muito feliz com a homenagem do amigo Altair da Silva a ele no Mural dos Campeões.